Giulia de Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme ma stavolta a Milano anche per lavoro

Chi segue i Damellis sui social non ha bisogno di vedere le foto sulle riviste patinate perchè ormai Andrea Damante e Giulia de Lellis non si nascondono più e anzi, da quanto si sono ritrovati insieme a Milano, regalano diverse chicche dai loro profili Instagram. Andrea è partito per Milano lasciando la quarantena romana, qualche giorno prima di Giulia de Lellis che ha aspettato anche per festeggiare il primo compleanno della sua adorata nipotina, la piccola Penelope. Poi anche per lei valige pronte e nuova destinazione. Ma a Milano ad attenderla c’era proprio il suo Andrea. Giulia infatti, che è tornata nella capitale della moda per impegni lavorativi, non è andata a vivere da sola ma da giorni sta proprio con il Dama. E suoi social sono seguitissimi visto che pubblicano scatti delle loro giornate e video anche molto divertenti che fanno impazzire i tanti fans che ormai da anni, li seguono con affetto e fanno il tifo per loro.

GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE INSIEME A MILANO: LE FOTO SU CHI

Anche i fotografi della rivista Chi sono tornati alla ribalta e li hanno fotografati insieme probabilmente nel corso di una uscita lavorativa. Entrambi in mascherina, insieme.

Nel numero della rivista Chi in edicola questa settimana, si potranno quindi vedere tutte le immagini del grande ritorno di fiamma, anche se come detto in precedenza, basta guardare le loro stories per essere sempre aggiornati. Quelle pubblicate su Chi sono però le prime foto di coppia in giro per Milano. E i fans dei Damellis di certo non se le perderanno!

Sui social della rivista una breve anteprima di quello che vedremo in edicola:

GIULIA DE LELLIS E DAMANTE RIUNITI PER LAVORO- Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono riuniti a Milano dopo la fine della quarantena che hanno trascorso nella casa della influencer a Pomezia. Andrea Damante era partito la scorsa settimana per raggiungere Milano dove ha dei contratti di lavoro da onorare. Sette giorni dopo anche Giulia De Lellis è arrivata a Milano: ma.nessuna violazione delle regole . Giulia, che a Milano ha una casa, aveva anche lei dei contratti pregressi (tra i quali un importante progetto con una Casa cosmetica) da onorare. Così il lavoro ha riunito i due fidanzati come mostrano le.foto esclusive pubblicate da @chimagazineit #chimagazineit