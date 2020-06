L’abito da sposa di Elettra Lamborghini, un matrimonio perfetto grazie a Enzo Miccio (Foto)

Procedono i preparativi per il matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack e la scelta dell’abito da sposa della regina del twerking è il momento che ha fatto emozionare chi era presente nell’atelier scelto (foto). Elettra Lamborghini ha scelto di affidarsi all’esperienza di Enzo Miccio, non abbiamo dubbi che sarà un matrimonio perfetto con lui che non sbaglia un evento. Abito da sposa eccentrico per Elettra? Ci sembra di capire che non sarà così ma non vedremo nemmeno un vestito romantico il giorno del sì. La Lamborghini durante la quarantena ha deciso di tornare in forma, via qualche chilo in più, restano le curve ma sarà una sposa da favola. Il matrimonio sarà a settembre, pandemia permettendo, la location scelta è sul lago di Garda, il menù raffinato e gustoso ma più di tutto si attende la sua mise, il suo abito da sposa.

ENZO MICCIO SODDISFATTO DELL’ABITO DA SPOSA DI ELETTRE LAMBORGHINI

La cantante ha voluto provare un po’ di modelli per capire quale fosse quello più adatto a lei, di quelli mostrati su Instagram nessuno sarà il suo abito bianco, non può di certo rovinare la sorpresa. Ci sembra di capire che l’abito effetto bomboniera non sia tra i suoi preferiti mentre quello che le lascia la schiena scoperta potrebbe essere quello giusto, ancora di più l’abito aderente. Enzo Miccio appare soddisfatto, la giornata trascorsa tra l’atelier e il cibo da assaggiare sembra sia andata benissimo.

Con la sposina c’è anche Iconizie che a un certo punto si emoziona, segno che l’abito giusto abbia colpito anche lui. Pizzi e trasparenze, strascico da principessa o pelle nuda? Ci sarà tutta l’estate per preparare il più bello die matrimoni e noi non vediamo l’ora di seguire i dettagli, i vip che parteciperanno e soprattutto la sposa.

