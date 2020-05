I dettagli sul matrimonio di Elettra Lamborghini, meravigliosa la location scelta con Enzo Miccio (Foto)

A dicembre Elettra Lamborghini aveva annunciato il suo matrimonio con Afrojack, poi c’è stata la pandemia, il pericolo per il coronavirus non è cessato ma la bella ereditiera non ha voluto rimandare le nozze (foto). Elettra e il fidanzato sperano che a settembre niente impedirà il loro sì e nemmeno i festeggiamenti. Per organizzare tutto hanno chiesto aiuto a Enzo Miccio, insieme hanno scelto una location sul Lago di Garda. E’ entusiasta la sposa che in questi mesi ha anche perso peso ritrovando una perfetta forma fisica. Con il noto wedding planner la Lamborghini e il dj olandese hanno iniziato a programmare tutto ma soprattutto hanno confermato la data del matrimonio. Tra tutte hanno scelto per il momento una villa in stile neogotico veneziano dei primi del ‘900 e la cantante pop è entusiasta, già sogna quel giorno ma allo stesso tempo ha anche paura che il coronavirus possa di nuovo bloccare tutto.

ELETTRA LAMBORGHINI SOGNA IL SUO ABITO DA SPOSA

L’aveva confermato più volte che Afrojack era l’uomo giusto per lei e dopo il fidanzamento ufficiale a dicembre non c’è niente che fermi la coppia. Elettra Lamborghini è pronta al rischio, non vuole rimandare le nozze, inutile farlo ma se poi dovesse andare male si può sempre cancellare tutto. Felice ha mostrato sulle sue storie di Instagram parte del sopralluogo nella location scelta.

Sul Lago di Garda Enzo Miccio ha già in mente cosa proporre per stupire tutti, anche gli sposi. Come sempre sarà in grado di prevedere tutto ma non cosa accadrà in Italia dopo l’estate e se sarà possibile che gli ospiti parteciperanno alle nozze senza mascherine. In caso contrario l’ex concorrente di Pechino Express saprà trovare la giusta soluzione senza trasgredire le regole per la sicurezza di tutti o sarà tutto rimandato al 2021.

