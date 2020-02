Elettra Lamborghini a Verissimo racconta del matrimonio e del sogno di adottare un bambino (Foto)

Elettra Lamborghini si sposa e a Verissimo ha raccontato come Afrojack le ha chiesto di sposarlo confidando anche il suo sogno di adottare un bambino prima di avere una sua gravidanza (foto). La Lambroghini nelle sue interviste appare sempre molto diversa dall’immagine che mostra nelle sue esibizioni. Non è mancato il suo twerking in coppia addirittura con Silvia Toffanin ma quando è stato il momento di parlare d’amore si è imbarazzata tanto. Il suo fidanzato le ha chiesto la mano il giorno di Natale, lo scorso 25 dicembre. E’ stata una proposta normalissima, c’era tutta la sua famiglia a casa sua. “Non me l’aspettavo e ci sono rimasta un po’ male” ma ha detto sì e si sposeranno a settembre. Elettra non ha ancora preparato niente per le nozze, voleva prima concentrarsi del tutto sul festival di Sanremo e adesso avrà tempo per fare tutto.

ELETTRA LAMBORGHINI SI SPOSA A SETTEMBRE CON AFROJACK

Stanno insieme da 2 anni e anche se imbarazzata racconta che è molto diverso dagli altri, che non le piacciono i belli che non ballano ma che sanno di esserlo e che guardano le altre: “Lui è un bravo ragazzo e mi fa sentire come una principessa, direi che questo paga”.

Ha anche raccontato sui social com’è il suo fidanzato, facendogli una vera dichiarazione d’amore ma a Verissimo scherza per imbarazzo, nel privato assicura che riesce a essere anche più dolce e romantica. “Quando arriva la persona giusta tu lo capisci e io l’ho capito e sarà per sempre”. Le piacerebbe molto diventare mamma ma adesso è presto, ha 25 anni e in più sogna di vincere un grammy. Il suo vero sogno però è quello di adottare un bambino: “Penso che sia una cosa talmente bella e ci sono tanti bimbi che non hanno mamma e papà e sarebbe molto bello, vorrei andare personalmente in Africa e so che non è semplice ma è un mio sogno”.