Belen al parco lancia un nuovo look mentre si vocifera il perché dell’addio di Stefano (Foto)

Belen Rodriguez riprende in mano la sua vita, anche con un nuovo look, quello che scelto per il parco e che mostra la rivista Oggi (foto). Al parco Belen ci va per Santiago ma non è mai da sola, con lei appare poco la famiglia mentre gli amici non la lasciano un attimo da sola. Anche al parco Sempione di Milano è l’amico Mattia Ferrari che la coccola in ogni modo, con un fazzoletto le pulisce anche le labbra dopo avere mangiato il gelato. E’ evidente che la showgirl argentina voglia mostrare a tutti che si sta facendo forza, che la delusione di una nuova separazione da Stefano De Martino la fa soffrire ma non la ferma. Il look è un suo punto di forza, lavora da sempre con l’immagine e dopo l’entusiasmo del primo shooting lancia gli occhiali da vista. Un modello già visto negli ultimi anni ma che adesso sarà più richiesto di prima anche dalle donne, perché lo indossa Belen Rodriguez. Che dire invece dei calzini grigi nelle scarpette nere, anche queste già viste? Magari stanno bene solo a lei con le sue gambe perfette.

BELEN E STEFANO DE MARTINO SI VIOCIFERA IL PERCHE’ DELLA CRISI

Nessun tradimento e magari l’amore tra i due non è nemmeno finito ma si dice che Stefano fosse diventato insofferente in casa per alcuni atteggiamenti della moglie. La quarantena ha rovinato tutto? Magari ha anticipato la crisi. Si vocifera che la gestione della casa, l’educazione di Santiago e altre divergenze abbiano reso impossibile la convivenza.

Purtroppo non sempre l’amore basta per fare proseguire una storia, per tenere unita la famiglia. Stefano con la sua canzone postata su Instagram sembra avere detto tanto ma lei è ferita, non se l’aspettava che lui andasse via di nuovo. Molti chiedono alla famiglia di Belen di non intromettersi perché la coppia potrebbe tornare, potrebbe provarci ancora una volta.