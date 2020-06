Stefano De Martino sulla barca Santiago ma senza Belen, tutto è cambiato in pochi mesi (Foto)

La rivista Chi evidenzia la distanza sempre più profonda tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, tra le pagine di questa settimana entrambi si rilassano con altre persone e Stefano è sulla barca che porta il nome di suo figlio (foto). A ottobre dello scorso anno erano la coppia più bella, insieme sulla stessa barca con il loro piccolo Santiago, felici. Era impossibile pensare che la crisi sarebbe arrivata di nuovo. Ancora una volta Stefano De Martino non parla di ciò che accaduto con sua moglie, del motivo della nuova crisi, dell’ennesima separazione; cerca la compagnia delle persone più care ma questa volta resta a Napoli. Nel fine settimana torna a Milano per stare con suo figlio ma su quella barca mostrata con tanta soddisfazione non ci sono né Belen né Santiago.

STEFANO DE MARTINO IN BARCA CON LA SORELLA E UN AMICO

Proprio come Belen cerca l’affetto della famiglia e degli amici di sempre, anche il conduttore e ballerino preferisce la compagnia di sua sorella Adelaide e di un amico. La distanza prosegue e la separazione è ormai certa e sembra che niente possa ricucire lo strappo. Non ci sono sorrisi per De Martino che continua a guardare il suo telefono e scattare qualche selfie.

Cosa è successo tra Stefano e Belen? Evidentemente qualcosa che ha rovinato tutto ma la Rodriguez ha lasciato intendere che non c’è stato un tradimento mentre i vicini di casa raccontano di una lite sentita da tutti. Gli amori finiscono, entrambi hanno cercato di tenere unita di nuovo la famiglia, qualcosa non ha funzionato, ancora una volta ma sia Stefano che Belen oggi non appaiono felici.

E’ sempre lui a mantenere un profilo più basso mentre lei giustamente si circonda di tante persone, Stefano invece preferisce poco rumore.