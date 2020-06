Uomini e Donne, le coppie dopo le scelte: come vanno le cose?

Sono passati ormai un po’ di giorni dalla fine di Uomini e Donne ma come stanno vivendo questo periodo le nuove coppie dopo le scelte? Partiamo subito da Giovanna Abate e Sammy Hassan, sicuramente la coppia più seguita dell’ultima edizione del programma di Maria De Filippi. I due sembrano non voler condividere troppi momenti intimi sui social network ma si stanno godendo a pieno il loro amore. Sammy ha commentato l’ultima foto postata da Giovanna con un cuoricino. Poche ore fa, invece, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha pubblicato una storia insieme alla sua fidanzata.

“Voleva le montagne russe. E montagne russe siano” ha scritto ironicamente postando un boomerang su Instagram mentre erano a cena fuori. Pare proseguire piuttosto bene, insomma, tra Giovanna Abate e il suo Sammy Hassan.

Coppie post Uomini e Donne, Sara e Sonny già innamorati persi? Dediche social e romanticismo

Passiamo adesso a Sara Shaimi e Sonny Di Meo che sembrano già innamorati persi. I due sono praticamente sempre insieme e sui social network non fanno altro che postare storie insieme e dedicarsi canzoni romantiche! Sonny ha pubblicato una storia con Tua per sempre di Elisa, in cui pare giurare già amore eterno alla sua fidanzata. Sara le ha dedicato Difendimi per sempre, che oramai, dopo la scelta, è diventata la ‘loro’ canzone. La nuova coppia dopo Uomini e Donne non fa altro che mostrarsi felice e unita agli occhi dei fan. Possiamo sperare in una storia d’amore duratura? I presupposti ci sono tutti, a noi sembrano già molto innamorati.

Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli dopo Uomini e Donne: quotidianità sui social

Pare proseguire piuttosto bene anche tra Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli. I due postano nelle storie di Instagram piccoli momenti della nuova quotidianità di coppia e sembrano molto felici insieme. Adesso Cecilia e Carlo si separeranno per un paio di giorni per motivi lavorativi ma i mesi di luglio e agosto saranno sempre insieme. Questa breve lontananza avvicinerà ancora di più la coppia di Uomini e Donne?