Le coppie di Uomini e Donne felici dopo le scelte: le prime reazioni

La stagione di Uomini e Donne si è conclusa con tre scelte proprio poche ore fa. Abbiamo visto Giovanna Abate scegliere Sammy, con tanto di scherzo da parte di lui. Sara ha scelto Sonny, Carlo ha scelto Cecilia. Ma dopo il programma tv di Maria De Filippi che cosa è successo a queste coppie? Sonny Di Meo ha già pubblicato uno scatto social insieme a Sara dove sembrano molto felici. “Ci si sceglie dal primo sguardo” ha scritto come descrizione alla foto in cui bacia la sua nuova ragazza. Il pubblico di Uomini e Donne sembra già amare questa nuova coppia anche se forse meritava più spazio all’interno della trasmissione.

Coppie post Uomini e Donne: prima foto al bacio per Giovanna Abate e Sammy

Ma passiamo a Giovanna Abate che a Uomini e Donne ha scelto Sammy Hassan. Il corteggiatore prima le ha rifilato un no ma si trattava di uno scherzo ben organizzato. Ad oggi Giovanna e Sammy sembrano godersi a pieno il loro amore dopo la partecipazione al programma tv, tanto che sui social network non appaiono chissà quante foto insieme. Per ora nessun post di coppia, infatti. Nelle ultime ore però Sammy ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram mentre Giovanna lo bacia sulla guancia. I loro sorrisi sembrano parlare abbastanza chiaro. Certo è che sulla coppia di Uomini e Donne il pubblico un po’ si divide. Giovanna Abate ha davvero fatto la scelta giusta? Per il momento ci sembra molto felice, finalmente!

Uomini e Donne, coppie dopo la scelta: Cecilia felice, festeggia l’amore con il suo Carlo

L’ultima coppia di questa stagione è quella composta da Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli. I due sembrano aver conquistato in poco tempo l’affetto dei telespettatori e insieme si mostrano già innamorati! Poche ore fa, infatti, la bella Cecilia ha pubblicato un post con uno scatto insieme a Carlo dove ha confessato tutta la sua inaspettata felicità. Poi una serie di stories dove la Zagarrigo e Pietropoli sembrano stare insieme già da una vita: baci, complicità e pure una torta per festeggiare il loro amore.

E voi che cosa ne pensate delle nuove coppie di Uomini e Donne?