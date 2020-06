Giulio Berruti e Maria Elena Boschi adesso non possono più negare (Foto)

Sono sempre più vicini Giulio Berruti e Maria Elena Boschi, dalle foto pubblicate sulla rivista Chi è ormai evidente che siano una coppia. Stanno per ufficializzare il loro legame? La verità è che vorrebbero continuare a far finta di niente per non dare modo al gossip di aggiungere altro. Intanto, le loro foto insieme parlano ancora una volta e sempre più d’amore. Giulio Berruti è tenerissimo con Maria Elena, le tiene il volto tra le mani prima di toglierle il casco e lei sorride e non fa nessun passo indietro. La complicità è evidente e poi arriva l’abbraccio durante la cena. Sono a lume di candela, con loro due non c’è nessun altro, certo manca il bacio a favore di paparazzo ma a questo punto è davvero un dettaglio. Una romantica gita al mare, in moto, non possono certo nascondersi sempre o incontrarsi solo ad eventi mondani.

GIULIO BERRUTI E MARIA ELENA BOSCHI, LA COPPIA PIU’ BELLA

Appaiono come la coppia perfetta per le copertine ma non è il loro obbiettivo, non vogliono nessun riflettore puntato sul loro amore. Una gita a Fregene e con gli scatti del settimanale Chi tutto sembra un set per un film d’amore ma è tutto vero. Bellissima l’ex ministro in jeans e tacchi con un giubbino di pelle corto.

L’attore è così dolce e protettivo con lei, niente fa pensare solo a un’amicizia. E’ l’ennesima volta che Berruti e la Boschi vengono pizzicati insieme, una volta anche con i genitori dell’attore, al parco. Se dovessero ammettere che tra loro c’è una storia d’amore o i paparazzi dovessero beccarli in un bacio appassionato sarebbero in un attimo la coppia dell’estate 2020.

Quindi attendiamo il seguito immaginando già l’abito bianco di una sposa bellissima al braccio del suo principe azzurro.