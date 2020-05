Giulio Berruti e Maria Elena Boschi con i genitori al parco ma non rivelano niente (Foto)

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti stanno insieme? Ce lo chiediamo ormai da mesi ma i diretti interessati non smentiscono e non accennano alla loro storia d’amore; intanto la rivista Gente li ha beccati al parco con i genitori. Foto che sembrano non lasciare dubbi al gossip, l’attore e la Boschi seduti sul prato e con loro ci sono mamma e papà di lui. Non è un set, nessuna fiction, la coppia è di quelle che potrebbero fare scrivere tanto ma Giulio Berruti nella recente intervista a Vieni da me ha ripetuto ancora una volta di essere single. Una bugia che la sua Maria Elena apprezzerà molto, un po’ meno i fan che vorrebbero saperne di più di questo amore. Gente azzarda la preparazione del matrimonio, l’età c’è per entrambi e anche le esperienze alle spalle, quelle che ti dovrebbero far capire che questa è la storia d’amore della vita, quella del sì. Che siano solo amici, ma che ci fanno allora i signori Berruti con loro due? Mascherine per tutti e la confidenza è evidente a Villa Borghese mentre i paparazzi si nascondono per scattare la spontaneità dell’incontro.

GIULIO BERRUTI E MARIA ELENA BOSCHI: SARA’ LA PRIMAVERA MA SI SENTE IL PROFUMO DI FIORI D’ARANCIO

Non è certo la pria volta che Giulio e Maria Elena vengono beccati insieme, la prima volta è stata a un evento mondano, sembravano fidanzatissimi ma si sono affrettati a dire che erano solo amici, poi li abbiamo rivisti una volta e un’altra ancora, sempre più sorridenti. L’ultima era a Fregene e c’è scappato anche l’abbraccio, era quello di due teneri amici?

Ormai non ci crede più nessuno, nemmeno le mascherine riescono a nascondere il legame tra i due, sono evidenti gli sguardi di intesa. L’idea di incontrarsi tutti al parco rende felici soprattutto i paparazzi che finalmente tornano al loro ruolo. Attendiamo l’annuncio o continuiamo a mantenere il segreto? In ogni caso la coppia è bella e fa sognare.