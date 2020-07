Anna Tatangelo confida quando è finita con Gigi D’Alessio (Foto)

Sembra che anche per Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio il periodo più duro della loro storia d’amore sia arrivato mentre tutti eravamo chiusi in casa (foto). Il lockdown non ha fatto bene alle coppie che erano già in crisi ma non è stata di certo la quarantena a rovinare il legame di Anna e Gigi, ha forse solo anticipato i tempi. Il lungo tempo in cui tutto era fermo ha dato modo anche alla Tatangelo di riflettere e nell’intervista al Corriere della Sera ammette che quello è stato un periodo davvero difficile. “E’ stata dura ma ci saremo sempre l’uno per l’altro” ha aggiunto subito lei prima di raccontare la sua nuova vita senza il papà di suo figlio accanto. Sono stati insieme per ben 15 anni, lei è cresciuta con Gigi D’Alessio, sa di dovere essere grata alla vita ma sente che oggi è una persona nuova. Ha attraversato una vera tempesta ma si ritrova con basi solide. Nelle sue parole c’è la serenità di chi guarda avanti.

TRA ANNA TATANGELO E GIGI D’ALESSIO E’ FINITA PER SEMPRE

Non c’è nessuna crisi questa volta, il legame tra i due cantanti sembra spezzato per sempre. Non sembra ci sia più il desiderio di tornare insieme, non c’è più la speranza che cambi qualcosa, è semplicemente finita.

“Ho l’età della consapevolezza. Ho avuto soddisfazioni e delusioni. Sono molto grata alla vita, e ora voglio godermela di più e sorridere di più. Per cercare di accontentare tutti, non c’era mai Anna. Sempre prima gli altri. Ho cambiato vita, gusti musicali e i capelli sono il segno del cambiamento. Sono una persona nuova, che ha attraversato una tempesta, e poi ha trovato il sole. Ho una nuova leggerezza, ma con basi solide” ha raccontato spiegando che oggi è serena ma durante il lockdown non è stato semplice: “Mesi che mi hanno consentito una introspezione molto importante. È stata dura. Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto”.

Confida che per tutto quello che si sono fati un questi anni è giusto che sia così, non c’è niente da dimenticare.