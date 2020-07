Bobo Vieri è un papà perfetto anche in piscina con le sue bimbe (Foto)

Chi l’avrebbe detto che un giorno Bobo Vieri sarebbe diventato il papà migliore di tutti, ed è così che lo ritroviamo in piscina in questa estate con la sua piccola Stella (foto). Isabel è ancora troppo piccola per stare da sola sul materassino ma anche Stella nonostante sia la sorella maggiore è ancora piccina e il suo papà è attento ad entrambe, papà innamoratissimo delle sue due figlie. Mentre in radio passa il tormentone Una vita da bomber, la canzone cantata da Christian Vieri, Lele Adani e Nicola Vendola, l’ex calciatore è un padre di famiglia modello. Costanza Caracciolo è stata l’unica a fargli desiderare una famiglia e la foto che Bobo ha postato sul suo profilo Instagram dice tutto. Stella Vieri sul suo materassino e accanto il suo papà. Costanza e Bobo Vieri non hanno mai mostrato il volto delle loro bambine e non hanno alcuna intenzione di farlo, ma la tenerezza dei loro scatti è evidente.

BOBO VIERI PAPA’ MODELLO DOPO LA VITA DA BOMBER

Non smette di giocare e di coccolare sua figlia, soprattutto Stella che ha più bisogno di attenzioni. Alla secondogenita ci pensa la mamma, ha solo pochi mesi, è nata lo scorso marzo, in piena emergenza coronavirus.

Vieri e la Caracciolo sono pronti a tutto per difendere la privacy della loro meravigliosa famiglia. Pronti a tutto anche per vivere il loro amore per sempre. Questa estata sarà diversa dalle altre, anche loro hanno deciso di restare in Italia, niente vacanze all’estero ma tutto il relax possibile per loro due e le loro bimbe.

Tra mare e piscina, amici e famiglia c’è tutto il tempo per divertirsi ma non per l’ex bomber non è più la vita di un tempo, oggi c’è tutta la felicità da gustare.