Ilary Blasi e Totti a Capri si coccolano con dediche d’amore, colazione in barca e momenti magici (Foto)

Ilary Blasi e Francesco Totti sono in vacanza a Capri, hanno trovato un altro romantico spazio per la coppia, senza figli e con tutte le coccole possibili (foto). Sono tantissimi i vip che questa estate stanno scegliendo Capri e la Costiera Amalfitana per le loro vacanze italiane e Ilary Blasi non perde un attimo di questi giorni magici, bellissimi sotto il sole e con suo marito. Una foto in bianco e nero e una dedica per suo marito: In your eyes di The Weeknd. Tra gli scatti e le storie Instagram c’è tutto il bello di questi giorni a Capri, è la showgirl e conduttrice a mostrarli. Una dolce fuga da Sabaudia, dove la coppia ha una meravigliosa villa e dove hanno lasciato i tre figli. Come sempre Ilary e Francesco Totti adorano ritagliarsi degli spazi solo per loro due, come due fidanzatini che non dimenticano mai di donarsi l’uno all’altra.

CHE MERAVIGLIA LA VACANZA A CAPRI PER ILARY BLASI E FRANCESCO TOTTI

Dalla colazione in barca con una vista spettacolare sui faraglioni alle belle serate in pieno relax da un locale all’altro. Un amore solido che la coppia continua a curare e fare crescere. Sarà una vacanza breve, a casa li attendono la piccola Isabel, Chanel e Cristian per proseguire l’estate a Sabaudia e forse niente viaggio all’estero quest’anno.

Entrambi sono in gran forma, si scattano foto a vicenda ma è ovviamente Ilary Blasi a incantare tutti, perfetta nel suo costume intero a stampa animalier e ovviamente bellissima in bikini.

L’estate è iniziata da poco, c’è tanto ancora da scoprire e da ammirare ma una coppia così bella e affiatata nel mondo dello showbiz è davvero difficile da trovare. I Totti hanno trascorso la quarantena senza alcun problema, nessuna crisi, come invece sta capitando a varie coppie.