Francesco Totti e Ilary Blasi festeggiano 15 anni di matrimonio, la dedica e l’atteso regalo (Foto)

Francesco Totti ha battuto ancora una volta sul tempo Ilary Blasi con la sua dichiarazione d’amore nel giorno del loro anniversario (foto). I Totti oggi festeggiano 15 anni di matrimonio, Ilary era in dolce attesa quando disse sì in abito bianco all’ex capitano della Roma. Come sempre Francesco Totti pubblica sui social le foto del loro amore, le foto di coppia, la foto con i tre figli e accompagna tutto con la dedica più dolce, un brano di Antonello Venditti: “Unica”. Nessun gossip può sfiorarli, su di loro non c’è mai l’ombra di una crisi ma la cronaca rosa puntualmente tira fuori una dolce attesa. Ilary Blasi è incinta? No, più che altro si dice che Francesco abbia convinto sua moglie ad avere un altro figlio, il quarto; sarebbe questo il regalo tanto atteso.

ILARY BLASI PRONTA PER IL QUARTO FIGLIO MENTRE TOTTI FA IL ROMANTICO

L’ex calciatore non perde mai un’occasione per tirare fuori le loro foto. Al mare, in casa, durante una passeggiata, scatti semplici che mostrano tutto il loro amore. Quindici anni di matrimonio, tre figli e tante cose da raccontare. Quasi non sembrano due vip Ilary e Francesco, quando sui social mostrano la loro vita tra cucina, scuola e problemi di tinta ai capelli, tutto appare così normale. Poi arrivano le altre foto, quella da copertina.

Come festeggeranno l’anniversario Ilary e Francesco Totti? Da soli, con i figli o con gli amici? La rivista Nuovo non ha dubbi che in ogni caso brinderanno alla prossima gravidanza.

Il magazine diretto da Riccardo Signoretti rivela che l’ex capitano avrebbe convinto la bella conduttrice, che intanto si rilassa in attesa di tornane in tv con la sua Isola dei famosi. Attendiamo di vedere il pancino? Chissà se è davvero questo il desiderio di Ilary mentre Totti non ha dubbi.