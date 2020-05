Ilary Blasi e Francesco Totti con i figli passeggiano ma nessuno li riconosce grazie alle mascherine (Foto)

Ilary Blasi e Francesco Totti stanno scoprendo il piacere di indossare le mascherine, per i vip può essere davvero una cosa positiva (foto). Infatti in giro per Roma con i tre figli i Totti non li ha riconosciuti nessuno. Non erano da soli, certo la capitale non era piena di persone in strada come eravamo abituati a vederla ma nessuno si è accorto che dietro le mascherine nere c’erano loro. Francesco Totti e Ilary Blasi si sono così potuti godere per la prima volta passeggiata e monumenti senza essere disturbati. L’affetto dei fan fa sempre piacere ma immaginiamo che vivere qualche volta da persone non famose sia davvero un lusso. Con Cristian, Chanel e Isabel hanno fatto una lunga passeggiata. Abbigliamento ovviamente casual, più neri che mai e hanno così festeggiato la fine del lockdown. Sono arrivati in motorino con altri amici e hanno fatto i turisti anche con scatti e pose da visitatori.

ILARY BLASI E FRANCESCO TOTTI IN GIRO PER ROMA

Oggi Roma come tante altre città sarà già diversa, tutto è tornato quasi simile alla normalità ma le mascherine dobbiamo indossarle ancora tutti, fino a ieri invece il traffico era quasi inesistente e le vie di Roma hanno permesso alla famiglia Totti di godersi ciò che non avevano mai potuto. Tante volte li abbiamo visti in giro ma sempre paparazzati, con qualcuno pronto a chiedere selfie e autografi. Le mascherine hanno regalato alla conduttrice e all’ex calciatore una domenica speciale, da perfetti sconosciuti.

Hanno visitato Piazza Navona, hanno scattato foto davanti al Pantheon, hanno posato e sognato davanti Fontana di Trevi. Adesso sono pronti anche a festeggiare il compleanno di Chanel e di Ilary, senza grandi feste ma con qualche amico che non hanno potuto incontrare negli ultimi mesi. Chissà quanti vip dietro le mascherine incontreremo senza saperlo.