Angharad Wood col pancione, la compagna di Riccardo Scamarcio sarebbe all’ottavo mese (Foto)

Speriamo che la rivista Diva e Donna che pubblica le foto di Riccardo Scamarcio con la compagna Angharad Wood e il suo pancione non abbia sbagliato il dolce pettegolezzo. La Wood sarebbe incinta, con un bel pancione all’ottavo mese di gravidanza ma al momento non c’è nessuna conferma da parte dei futuri genitori. Tutto nasce dalle foto che mostrano la compagna di Riccardo Scamarcio con un abitino estivo, leggero, largo. Sembra sia davvero in dolce attesa, si dice che dovrebbe dare alla luce una bimba tra circa un mese. 41 anni lui, 46 anni lei e un amore che dura da circa due anni. Riccardo Scamarcio e Angharad Wood sono stati paparazzati per le strade di Roma e l’attore è visibilmente infastidito, come sempre quando avvista i fotografi.

PRIMO FIGLIO PER RICCARDO SCAMARCIO

In giro per la Capitale la Wood in dolce attesa era in compagnia della sua mamma e della prima figlia, nata da una precedente storia d’amore. Entrambi lavorano nel mondo dello spettacolo anche se in modo differente, lei è una manager inglese, nella sua agenzia attori e scrittori.

L’altra indiscrezione già rivelata della rivista Diva e Donna è che la coppia si sarebbe sposata in gran segreto. Al dito della Wood spicca la fede, ma anche su questo non c’è nessuna conferma e immaginiamo non ci sarà. Fiori d’arancio lontano da tutti ma la bimba si dice dovrebbe nascere in Italia.

Un anno fa Riccardo Scamarcio era stato coinvolto nel pettegolezzo sulla separazione tra Clizia Incorvaia e Francsco Sarcina; ovviamente anche in questo caso l’attore pugliese ha preferito restare fuori da tutto lasciando ai due ex la parola, pronto in ogni caso a proteggere la sua nuova storia d’amore. Una famiglia bellissima e già allargata per Scamarcio che ha già vissuto una lunga storia d’amore con Valeria Golino.