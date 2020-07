Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, le foto mai viste: tutta la verità su Chi

Che succede tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino e che succede alla rivista Chi di Alfonso Signorini che prima difende i conduttori con una battuta ironica e poi li mette in copertina con tutta la loro complicità? Si torna sul triangolo formato da Belen, Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. Tutti e tre hanno smentito la notizia bomba, ormai vecchia, di Dagospia, ma si continua a parlare di ciò che è stato o meglio di ciò che poteva essere. La presunta e alla fine inesistente relazione tra Alessia e Stefano risalirebbe al periodo in cui lui era inviato de L’Isola dei famosi, lei padrona di casa su Canale 5 ma a gran distanza dalle spiagge e il gran caldo. Chi pubblica le foto del backstage dell’epoca e sembra che tra loro ci fosse un certo feeling. Davvero niente di strano considerando la simpatia di entrambi. Quel ruolo di inviato fu consigliato a Stefano anche da Belen; lui non voleva allontanarsi per così tanto tempo da suo figlio Santiago, ma era un ottimo trampolino di lancio. Così è stato, De Martino dimostrò di non essere solo un ballerino. Torniamo alla copertina del magazine di Alfonso Signorini.

ALESSIA MARCUZZI E STEFANO DE MARTINO IN COPERTINA SU CHI

Sono foto vecchie, sono di tre anni fa, perché rilanciarle di nuovo se non c’è niente di cui parlare, se i diretti interessati hanno negato tutto? C’è il retroscena che aggiunge un po’ di pepe. Si racconta che prima delle foto il set fosse freddino, che Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino fossero un po’ in imbarazzo, poi la battuta della conduttrice: “Stefano è davvero un bonazzo” e poi sono arrivate le altre battute, le risate, dicono anche gli sguardi, ma sotto gli occhi di tutti.

A volere ricamare c’è sempre spazio e tempo. Ci sono tutti i collegamenti in diretta tra Stefano e Alessia, ci sono il ritorno in studio per il gran finale e la presa del ballerino.

Oggi tutti dicono che il feeling tra i due fosse innegabile e che magari se fossero stati entrambi single qualcosa poteva accadere. Sicuri che non ci siano altri retroscena, solo questo?