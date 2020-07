Giovanna Abate a Capri insieme a Umberto di Amici? Tutta la verità sul gossip estivo

In queste ultime settimane di è molto parlato di Giovanna Abate, dopo la fine della sua storia d’amore con Sammy Hassan. Una storia che a dire il vero non è mai iniziata ma secondo molti fans della ex tronista, la Abate avrebbe ingigantito troppo le cose; sapeva che Sammy non era innamorato di lei e forse ha pensato di vivere una favola che si è immaginata solo lei? Sembrerebbe proprio di si. Molti però, l’attaccano anche perchè starebbe facendo troppo la vittima. Fans e persone che invece non hanno mai digerito molto la tronista, si dividono. C’è chi pensa che sia libera di passare l’estate come meglio crede e chi invece sottolinea che l’amore non passa in poche settimane. Da giorni si parla di una possibile relazione tra le e Umberto Gaudino, il ballerino professionista di Amici.

Il motivo? Il fatto che entrambi si trovino insieme a Capri ma in realtà, in questi giorni, dall’isola sono transitati decine e decine di vip e meno vip. Sono bastate delle storie a far pensare che la tronista in qualche modo abbia già puntato una nuova preda. Ma quanto c’è di vero? Dai diretti interessati non sono arrivate nè conferme nè smentite…

GIOVANNA ABATE E UMBERTO INSIEME A CAPRI?

Sembra però, almeno anche stando a quello che i tanti followers della tronista hanno scoperto ( e che condividono sui social), che Umberto fosse a Capri in compagnia di un collega, un ballerino. E quindi potrebbero essersi anche incontrati ma a quanto pare, non erano partiti insieme o per stare insieme…

Quale sarà la verità? I due si sono semplicemente conosciuti a Capri e magari si sono piaciuti? Se anche fosse, non ci sarebbe niente di male visto che entrambi sono single…

Di Giovanna in ogni caso si continua a parlare e sarà forse così fino a quando non inizieranno le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne, quando il pubblico sarà concentrato sui protagonisti della nuova edizione.

