Lorella Cuccarini festeggia le nozze di granito con Silvio Testi in Sardegna (Foto)

Lorella Cuccarini e Silvio Testi hanno festeggiato l’anniversario di matrimonio con l’inizio delle loro vacanze estive (foto). La coppia è in Sardegna e finalmente il marito della Cuccarini compare sui social; ben due scatti nelle splendide acque dell’isola, è l’annuncio che sono arrivati al 29esimo anno di matrimonio. Le chiamano le nozze di granito e Lorella Cuccarini non ha dubbi che sia la giusta definizione. Sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo perché su di loro non c’è mai stata l’ombra del pettegolezzo. Ed è così che il produttore e la conduttrice hanno voluto festeggiare quest’anno così diverso ma sempre speciale. Tantissimi gli auguri da parte dei follower ma anche dai colleghi di entrambi ed è ciò che riempie di gioia Lorella dopo un finale in tv per niente piacevole.

LORELLA CUCCARINI FELICE ACCANTO A SILVIO TESTI

“Ventinove anni… con gioia” commenta Lorella, “le chiamano “nozze di granito”: cosa vorrà dire? Grazie a tutti per gli auguri. Ah! Oggi inizia ufficialmente la nostra vacanza” questo il post della meravigliosa Cuccarini. Sappiamo tutti che è reduce da un’esperienza televisiva che le ha tolto molto. Le voci sui problemi con Matano erano reali e a settembre non vedremo di certo la coppia ancora insieme a La Vita in Diretta. Lei non è rimasta in silenzio, torto o ragione, ha detto ciò che pensava scatenando di tutto ma anche tutti.

E’ la figlia Chiara a scattare le foto alla mamma e al papà, così belli e innamorati dopo tanti anni di matrimonio. Poi la sera a cena altre immagini, dalle storie Instagram Lorella e Silvio sono al tavolo, look semplici, con gli amici con cui sono in vacanza. Abbracciati, tenerissimi, stanchi per la bella giornata trascorsa in spiaggia, pronti ad altri anni meravigliosi insieme.

