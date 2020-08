Pietro delle Piane torna sui social: la prima dedica è per la sua Antonella Elia

Si fa un gran parlare della storia tra Pietro delle Piane e Antonella Elia che a quanto pare, dopo la fine di Temptation Island, ha visto un nuovo “inizio”. L’Elia sembrava aver chiesto del tempo per capire cosa fare ma le foto pubblicate sulle riviste di gossip non lasciavano dubbi: Antonella ha perdonato il suo Pietro, nonostante tutto. E anche se dai social i due non hanno detto molto, le immagini uscite sulle riviste di cronaca rosa, lasciavano pochi dubbi.

Poche ore fa poi, Pietro, ha deciso di tornare a scrivere qualcosa sui social e lo ha fatto con una dolce dedica d’amore proprio per la sua Antonella che tra l’altro, starebbe vivendo un periodo fortunatissimo dal punto di vista lavorativo. Di lei si parla come della prossima opinionista al Grande Fratello VIP!

LA DOLCE DEDICA DI PIETRO DELLE PIANE PER ANTONELLA ELIA

Postando la foto di un tramonto, e mostrandosi solo di spalle, Pietro fa questa dolce dedica alla dona che dice di amare. Ha capito di aver sbagliato, con le parole sopratutto, e si dice pronto a chiedere scusa con i fatti. Non sembra avere dubbi sui suoi sentimenti…

Ogni tramonto porta la promessa di una nuova alba. Di un nuovo inizio. Quello che sogno con te. Quando ferisci la persona a cui tieni di più al mondo, non ci sono parole che possano porre rimedio all’errore. Ecco perché non ti chiederò scusa con le parole, ma con i fatti. Ti amo ❤️

Sono lontani i giorni in cui Pietro sul tronco del falò rideva e diceva “Antonella Elia io me te magno”. E sono ancor più lontani i momenti in cui l’attore parlava con le single e diceva che Antonella una volta visto si sarebbe sciolta e sarebbe caduta ai suoi piedi…

Ci attende un lungo autunno durante il quale, di certo, questa coppia sarà protagonista…

Pietro delle Piane torna sui social: la prima dedica è per la sua Antonella Elia ultima modifica: da