L’ascesa di Antonella Elia: da concorrente contestatissima a opinionista del GF VIP 5

E’ proprio vero che gli italiani hanno la memoria corta. Succede quando si parla di cronaca, di politica, di cose serie insomma, figuriamoci quando si parla di tv e gossip…Antonella Elia, secondo l’anteprima data da Blogo, sarà una dei due opinionisti della quinta edizione del Grande Fratello VIP. Una vera e propria ascesa quella di Antonella Elia che, chi ricorda bene, ha rischiato più volte di essere persino espulsa dalla casa del GF VIP in primavera. Sui social petizioni, richieste, indignazioni, per gli atteggiamenti poco corretti di Antonella Elia ( ricorderete tutti le bugie dette su Patrick che era stato accusato di violenza sulle donne mentre non aveva neppure sfiorato l’Elia). Ricorderete anche altro: dai lividi lasciati sul braccio di Fernanda Lessa alle bruttissime parole contro Valeria Marini. In quel caso si invocavano le donne, il riscatto sociale, la voglia di non vedere in tv un personaggio che, a detta di molti, odiava appunto le donne. Si sono fatti interi dibattiti sugli atteggiamenti di Antonella Elia nella casa del Grande Fratello VIP. Molti ex concorrenti si sono vestiti anche da psicologi per cercare di capire il perchè di tanta rabbia covata. Eppure a qualche mese di distanza siamo qui a parlare di Antonella Elia come della nuova opinionista del Grande Fratello VIP.

ANTONELLA ELIA OPINIONISTA PER IL GF VIP 5

E’ proprio vero che Temptation Island è servito alla Elia per ripulire la sua immagine, per spazzare via tutto il resto e lasciarci solo alcuni ricordi, quelli che male non fanno ( come il suo rossetto rosso sulla faccia di Pietro delle Piane e il bacio più lungo della storia del reality di Canale 5). Oggi di lei quasi nessuno ricorda il lato peggiore, quello che aveva fatto scattare sommosse sui social. Forse anche per un altro motivo: perchè il mondo social, le proteste, i messaggi, gli hashatag, creano le tendenze, creano il chiacchiericcio ma poi finisco come sono iniziati. Siamo passati dalla ramanzina fatta da Signorini in diretta, alla promozione, non c’è che dire, una vera e propria ascesa.

Non solo però il fronte polemico. Nei mesi in cui Antonella Elia è stata nella casa del Grande Fratello VIP, sono stati tantissimi i fans che hanno invece apprezzato il suo modo di essere e di fare. Ed è chiaro che in vista di un Grande Fratello VIP 5 all’insegna dei fuochi d’artificio e non della noia, serva qualcuno di scomodo e divisivo, come solo l’Elia può essere.