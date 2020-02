Brutta lite tra Antonella Elia e Patrick Pugliese, al GF Vip volano gli insulti (Foto)

Una lite scattata per i piatti da lavare e nella casa del GF Vip e Antonella Clerici e Patrick Pugliese non sono più amici (foto). Chi ha sbagliato tra i due a questo punto non conta perché dopo la discussione entrambi hanno peggiorato tutto andando a riferire agli assenti l’accaduto aggiungendo insulti. Ma le parole pesanti sono volate anche tra loro due, una frase dopo l’altra tutto si è ingigantito. Sono tantissimi i piatti e le pentole che i gieffini vip devono lavare ogni giorno, pranzo e cena, e tante volte è stata Antonella a pulire tutto. La Elia stufa e stanca ha chiesto a Patrick la cortesia che fosse lui questa volta a lavarli tutti. Un bel no da parte di Pugliese con la spiegazione che avrebbe lavato il suo piatto e una pentola, come avevano già deciso di fare. Sarebbe molto democratico se tutti seguissero il suo esempio ma Antonellina sa già che non avverrà mai, decide quindi di iniziare a lavarli per l’ennesima volta. Patrick la stuzzica, arriva al lavello con la sua tazzina da lavare, la sposta ma lei si arrabbia, lo accusa di averla spinta. I toni non sono così accesi ma le parole diventano pesanti.

ANTONELLA ELIA E PATRICK NEMICI PER SEMPRE AL GRANDE FRATELLO VIP?

Tra un “vai a ca***e, buffona, falsa e st****a” di Patrick e un semplice “clown del ca**o” da parte di Antonella Elia ormai non c’è più controllo in casa. Lei è delusa, si confida con le altre del GF Vip, tutte le danno ragione, lui ha sbagliato, non doveva risponderle in quel modo. (Ma Patrick ce l’ha anche con il Grande Fratello e Pago)









Anche Patrick dice la sua e racconta tutto anche ad Adriana Volpe e a Fernanda Lessa. Per lo storico gieffino la sua ex amica recita, è falsa, è una calcolatrice e non è mai stata sincera ma è esattamente ciò che pensa di lui Antonella. Gli equilibri stanno cambiando nella casa ma la Volpe cerca di riportare la pace, è necessario ascoltare sempre le due campane. La Lessa invece è contenta della lite per ovvi motivi. Come finirà tra i due?