Giulia de Lellis e Cecilia Rodriguez Ferragosto in famiglia, Andrea Damante e Ignazio Moser si consolano insieme

Ignazio Moser ha voluto ieri precisare che negli ultimi giorni sul suo conto si stanno dicendo una marea di cose non vere. E può sicuramente aver ragione, se si riferisce al fatto che non ha nessuna frequentazione con donne che non siano Cecilia Rodriguez. Ma sul fatto che lui e la Cechu abbiano litigato, bhè…Basta guardare come stanno passando il Ferragosto i due. Cecilia Rodriguez comparsa in una storia insieme a Jeremias, nel pomeriggio del 15 agosto, è forse ancora in Sardegna, ma non di certo in compagnia di Ignazio. Pranzo in giardino, mentre il Moser è in barca con Andrea Damante e Marco Cartasegna. Che poi abbiano il dono di stare insieme anche in altro modo, o postino delle storie diverse per sviare chi li segue, questo è sicuramente possibile, anche se poco probabile.

E visto che Andrea Damante si diverte con Ignazio Moser e il suo amico Marco Cartasegna, potrete immaginare che, pur essendo in Sardegna, e quindi nello stesso posto della sua Giulia de Lellis, neppure il dj è insieme alla bella influencer che sta passando la giornata con la sua famiglia e con amici.

COPPIE SCOPPIATE A FERRAGOSTO: CHE SUCCEDE?

Insomma un Ferragosto dolce amaro per i fans delle due coppie. Giulia e Andrea hanno ormai ammesso di vivere un periodo complicato e di essersi presi del tempo per capire cosa fare. Ignazio e Cecilia invece non parlano. O meglio, il Moser lo aveva fatto prima che si dicesse della litigata in discoteca e della possibile nuova crisi. Il tempo di rilasciare poche dichiarazioni per la rivista Chi, che il giorno dopo c’era già tutto un altro gossip…

Ferragosto da separati quindi per le due coppie … Al momento Giulia si diverte con la famiglia, Cecilia invece sembra non avere molto da dire sui social, e li usa molto di meno del solito a differenza di Ignazio che invece mostra gite in barca e mare cristallino…