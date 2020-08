Andrea Iannone e Soleil Sorge insieme in Sardegna: da ex cognati a coppia? (Foto)

Il mondo deve essere davvero piccolo se Andrea Iannone e Soleil Sorge si sono innamorati e sono una coppia. E’ solo un’ipotesi ma la rivista Chi postando le foto di Iannone e Soleil insieme sogna una bella storia d’amore. Per chi ha la memoria corta ricordiamo che il pilota è l’ex fidanzato di Belen Rodriguez e che Soleil è l’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez. Facendo un ragionamento veloce Ianone e la Sorge sono ex cognati­­­. Le prime foto che anticipano il servizio del settimanale di Alfonso Signorini non lasciano dubbi, l’intesa c’è e sembra anche perfetta. Look black per entrambi, occhi negli occhi con l’ex naufraga che sembra pendere dalle labbra del centauro: la mano al volto, il sorriso accennato e quel cappello che la protegge e la isola dal mondo intero. Sembra una fiaba d’amore con protagonista un principe che il gossip conosce bene.

ANDREA IANNONE E SOLEIL SORGE PIU’ VICINI CHE MAI

Con il passare dei giorni scopriremo se si tratta d’amore o solo di una semplice amicizia, magari hanno solo bevuto insieme una Coca Cola e un po’ di acqua. Di certo non c’è traccia di Cristina Buccino, questo è davvero strano perché c’è chi era sicuro che la coppia si nascondesse ma che prima o poi tutto sarebbe saltato fuori.

Intanto, sotto il sole della Sardegna gli ex dei Rodriguez hanno approfondito la conoscenza. Complice una breve vacanza sull’isola, dove tutti sembrano dovere andare a tutti i costi, forse è scattata la scintilla. Sembra che abbiano trascorso insieme due giorni, felici, a loro agio, rilassati. Canotta e bermuda per lui, maxi capello di paglia nero. Il soggiorno è già finito, hanno preso lo stesso volo per tornare a casa, a Malpensa. Ovviamente da vero gentiluomo Iannone l’ha riaccompagnata a casa.

Cosa penseranno Jeremias e Belen di questa presunta relazione, senza dimenticare il pensiero di Giulia De Lellis.