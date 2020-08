Alessandro Tersigni rivela il nome del figlio a tre anni dalla nascita

Ha atteso ben tre anni Alessandro Tersigni prima di rivelare il nome del figlio ma alla fine ha ceduto alla curiosità di chi lo segue nella sua vita sul set. Era proprio quello che Tersigni avrebbe evitato volentieri, confondere vita privata e la vita d’attore e invece alla fine ha confidato il nome scelto per il suo primogenito. Il piccolo è nato nel 2017 e da quel momento sia lui e ancora di più la moglie, Maria Stefania Di Renzo, ex ballerina di Amici, hanno tenuto la bocca cucita. Anche in un’intervista a Vieni da me Alessandro Tersigni aveva per l’ennesima volta confermato che non desiderava rivelare il nome del figlio. Semplice protezione ma pensava anche a un nome unico. Invece, l’attore ha rivelato a Mio e Visto il nome del piccolo, ed è un nome comune.

IL NOME DEL FIGLIO DI ALESSANDRO TERSIGNI E MARIA STEFANIA DI RENZO

Il piccolo si chiama Filippo e l’ex gieffino ha spiegato come sono arrivati alla scelta del nome. Hanno studiato tutto l’albero genealogico della famiglia Tersigni ma allo scopo di individuare i nomi mai scelti. Tra i tanti hanno optato per Filippo che in greco significa “amante dei cavalli”.

Il desiderio era quello che il nome del figlio fosse unico nella famiglia Tersigni. E’ venuta così meno un po’ di riservatezza, evento davvero speciale considerando che è davvero difficile che Alessandro parli della sua famiglia. Anche il matrimonio con Maria Stefania è avvenuto quasi in segreto, anche se lui qualche foto delle nozze l’ha mostrata. Ovviamente dovremo attendere a lungo prima di vedere una foto della sua famiglia al completo. Intanto, la coppia pensa al secondo figlio e chissà quanto ci metteranno per dirci qualcosa in più, chissà quanto per conoscere poi il nome del secondogenito.

