Alessandro Tersigni a Vieni da me le foto del matrimonio ma non rivela il nome del figlio (Foto)

Alessandro Tersigni è amatissimo dal pubblico e ospite oggi a Vieni da me ha aumentato il numero di fan emozionando (foto). Il primo a emozionarsi è stato lui quando ha visto le foto del suo matrimonio, le immagini con Maria Stefania Di Renzo, momenti che raramente abbiamo visto. Lei è un’ex alunna di Amici e per Alessandro è la madre del suo unico figlio, la donna che amerà per sempre, l’unica che è stata capace di capirlo dal primo istante. Un legame fortissimo tra Tersigni e la Di Renzo ma anche una protezione che entrambi hanno fortissima per la loro famiglia. Caterina Balivo ha cercato di sapere il nome del loro bambino, ma dopo due anni dalla sua nascita mamma e papà non intendono rivelarlo. Magari ad Alessandro Tersigni non avrò nemmeno fatto molto piacere vedere le foto che sua moglie ha accettato di inviare a Vieni da me ma per il pubblico è stato un gran regalo. Loro due nel giorno delle nozze e in alcuni momenti speciali. “Maria Stefania è l’unica che è riuscita a capirmi immediatamente; è molto intelligente, simpatica, ironica. E’ importante per me. Se non ci fosse stata lei certe scelte non le avrei fatte o le avrei fatte sbagliate”. Una dichiarazione che è già molto considerando che non appaiono quasi mai insieme, ma il loro amore è meraviglioso.

ALESSANDRO TERSIGNI PAPA’ INNAMORATO INVITA I GIOVANI A DIVENTARE GENITORI PRESTO

Confessa che se prima era alla ricerca di un modo per rimanere “immortale”, magari proprio facendo l’attore; da quando è nato suo figlio tutto è cambiato, lui è la sua continuazione. “Un figlio prima lo fate è meglio è” perché poi si ha meno pazienza, basta gestire tutto con tranquillità, questi i suoi pensieri di uomo innamorato della sua famiglia.





Ma Alessandro ha anche ricevuto tanto amore. Racconta che è stato un bambino un po’ difficile, lo chiamavano Attila. Si commuove leggendo una lettera della suora che si occupava di lui all’asilo, donna meravigliosa. Si commuove ascoltando il messaggio della sua mamma, la semplicità di un amore di cui solo le mamme sono capaci “Chi ha mamma non trema e o la fortuna di averli tutti e due i genitori e ancora insieme”.