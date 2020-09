Giulio Berruti e Maria Elena Boschi la passione aumenta al largo di Ponza (Foto)

E’ ancora la rivista Chi a paparazzare Giulio Berruti e Maria Elena Boschi, il loro amore questa volta al largo di Ponza, la passione che sembra crescere dopo le varie smentite. Le foto che pubblica la rivista Chi parlano di forti emozioni per la Boschi e Berruti ed è l’ex ministro che adesso si lascia andare, non si preoccupa più di occhi indiscreti e di chi potrebbe capire il loro legame. Per mesi hanno nascosto la loro storia d’amore parlando di una bella amicizia, evitando qualunque contatto perché consapevoli di essere spiati dai paparazzi, ma adesso è tutto ufficiale e le dalle gite mano nella mano e i pranzi con mamma e papà sono passati alla passione in mare. Bellissima Maria Elena Boschi in bikini rosso, ben diversa da come l’abbiamo sempre vista. Giulio Berruti sembra avere finalmente trovato la donna della sua vita e dalla prima uscita mondana insieme a oggi la storia è davvero importante.

GIULIO BERRUTI E MARIA ELENA BOSCHI PROSEGUONO LE VACANZE A PONZA

L’estate sta finendo, le vacanze presto saranno un ricordo ma la Boschi e Berruti hanno concluso con Ponza, con un luogo meraviglioso e lontani dalla mondanità. Hanno preso una casa in affitto e un gommone per allontanarsi in mare aperto. I paparazzi però arrivano anche lì e a Maria Elena Boschi non farà forse piacere guardare le sue foto tra le pagine dei settimanali di gossip.

Coccole e passione, niente di così strano, sono una coppia meravigliosa. Non mancano le docce e dettagli vari. Ormai il gossip è pazzo di loro due insieme e non vede l’ora che arrivi l’annuncio delle nozze.

Chissà se riusciranno a fare tutto in gran segreto o se ormai si sono rassegnati alla curiosità di chi li segue.