Maria Elena Boschi nuovo taglio di capelli e va in vacanza senza Berruti (Foto)

Un nuovo taglio di capelli per Maria Elena Boschi che in vacanza a Ischia senza Giulio Berruti è apparsa più sbarazzina che mai, sorpresa lei stessa da tanta bellezza dei luoghi che ha visitato (Foto). Ha pubblicato alcune foto del suo fine settimana a Ischia, un weekend tra cultura e relax ma questa volta senza amore, il fidanzato non era con lei. Gite in barca, passeggiaea tra le stradine della splendida isola e anche un po’ di sole di troppo sul suo viso che è apparso arrossato. Niente trucco ma una frangetta che l’ha resa ancora più dolce e giovane. Shorts bianchi, camicetta rosa e una vista mozzafiato. Maria Elena Boschi non dimentica i suoi follower, posta spesso le sue foto, i primi piani, questa volta è andata anche oltre, più semplice e davvero deliziosa.

MARIA ELENA BOSCHI A ISCHIA SENZA GIULIO BERRUTI

L’amore tra l’ex ministro e l’attore procede a gonfie vele, l’assenza di Berruti a Ischia non fa pensare a nessuno che tra i due ci siano dei problemi. C’ è solo spensieratezza per la coppia, anche se tra un gossip e l’altro c’è l’ex fidanzata di Giulio che non fa loro gli auguri ma anzi ha qualcosa da ridire sul loro fidanzamento.

“Non avevo mai visitato Ischia: che luogo incantato. Che isola meravigliosa! Felice di aver condiviso un weekend di relax e cultura con gli amici” ha commentato Maria Elena Boschi mostrando alcuni scatti delle due belle giornate trascorse sull’isola.

C’è chi adesso attende le nozze e immagina già un matrimonio romantico con la coppia più bella dell’estate. Intanto, cartoline per chi resta a casa e sui social la Boschi è più bella e in forma che mai, appare diversa dal solito. Merito solo del nuovo taglio di capelli o anche dell’amore ormai ufficializzato da Berruti?