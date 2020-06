Tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti c’è finalmente il tanto atteso bacio (Foto)

Il bacio tanto atteso tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti alla fine è arrivato, lo pubblica la rivista Chi mostrando anche il prima e il dopo della coppia (foto). Sono loro la prima coppia dell’estate 2020 ma non hanno nessuna intenzione di mostrarsi anche se era inevitabile che prima o poi il gossip li avrebbe beccati. Maria Elena Boschi e Berruti sono a cena insieme, impossibile non notarli, poi arriva anche il papà dell’attore, una cena in tre per poi restare da soli. 39 anni lei, 35 lui e già c’è chi pensa che sia ora per entrambi di creare una famiglia. Magari è ancora un po’ troppo presto per parlare di matrimonio, intanto c’è tutto l’amore nelle bellissime foto pubblicate dal settimanale di Alfonso Signorini. Un bacio per i paparazzi anche se non così evidente ma per il resto è ormai evidente che l’ex ministra e l’attore siano una coppia.

GIULIO BERRUTI E MARIA ELENA BOSCHI SULLA RIVISTA CHI, BECCATI!

La coppia si lascia andare a qualche effusione, i paparazzi li avevano pizzicati insieme più volte ma sono sempre statti molto attenti a non mostrarsi, hanno sempre detto che erano solo amici o non detto niente.

Lei è arrivata in auto da sola al ristorante, direttamente da Montecitorio, lui l’abbraccia con affetto, un caloroso abbraccio, l’aperitivo, gli inconfondibili sguardi di intesa e poi arriva il suocero, chirurgo oculista.

Un quadretto familiare che va ben oltre la semplice amicizia per la coppia. Poi restano soli e Giulio e Maria Elena passeggiano per il quartiere Parioli, con loro il bellissimo cane di Giulio, infine il bacio tanto atteso per la gioia di tutti. Sarà un’estate con i paparazzi al seguito per loro che non possono più nascondere il loro amore ma che immaginiamo continueranno a non parlarne.