Giulio Berruti e Maria Elena Boschi a cena insieme ma non ammettono la storia d’amore (Foto)

Davvero non stanno insieme Giulio Berruti e Matia Elena Boschi? Continueremo a chiedercelo ogni volta che vedremo nuove foto della coppia; questa volta sulla rivista Chi. Da mesi si dichiarano entrambi single evitando con cura di parlare dell’altro ma la verità sembra un’altra, sembra che l’attore e l’ex ministro siano molto più che amici. Il settimanale Chi li ha pizzicati ancora una volta insieme e se sono solo amici on c’è dubbio che Giulio Berruti e Maria Elena Boschi lo siano sempre di più. Questa volta sono a cena insieme, luci soffuse e ottima cucina in un ristorante nel cuore di Roma. Entrambi bellissimi e con la voglia di lasciare per tutti ancora tutto nel mistero. Non si preoccupano se vengono beccati insieme ma non mostrano niente che ufficializzi la loro storia d’amore. Dopo qualche evento mondano subito dopo la quarantena sono stati paparazzati al parco con i genitori ma ancora niente conferma.

MARIA ELENA BOSCHI E GIULIO BERRUTI PIU’ VICINI CHE MAI

Dopo le foto scattate a Fregene, le uniche in cui li abbiamo visti abbracciati, massima attenzione, anche a Villa Borghese con i genitori dell’attore. Il clima è di quelli complici, sorrisi e occhi che brillano ma perché nascondere tutto? Che si tratti davvero di amicizia e niente altro?

Il gossip non ci crede e attende che escano allo scoperto rivelando l’ultimo tassello. Non c’è dubbio che vogliano che tutto rimanga nella loro sfera privata, pronti anche a dimostrare che è possibile essere personaggi famosi ma senza dare tutto in pasto al gossip.

C’è chi è pronto a scommettere che scopriremo tutto solo dopo le nozze, che il matrimonio potrebbe essere imminente, deludendo la cronaca rosa. Attendiamo come sempre il seguito per saperne di più, se non da diretti interessati dai paparazzi che sono tornati a pieno ritmo al lavoro.