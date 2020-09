Belen festeggia il compleanno sola con Antonino e svela tutto su Instagram (Foto)

Belen ha scelto Antonino Spinalbese per festeggiare il suo compleanno (foto). oggi la splendida showgirl argentina compie gli anni, 36, un giorno che fino a pochi mesi fa pensava avrebbe festeggiato con Stefano De Martino, oggi tutto è diverso e accanto a lei c’è un altro uomo. Belen Rodriguez ha pubblicato la sua prima storia Instagram sola con Antonino, sono in auto insieme, solo loro due, in un giorno che non è come gli altri. Dopo tante indiscrezioni e qualche paparazzata Belen sembra uscire allo scoperto. Sembra sia davvero Antonino il suo nuovo fidanzato. Beccati insieme a Ibiza e a Milano ma sempre in compagnia anche di altre persone, questa volta invece sembra tutto confermato.

BELEN E ANTONINO SPINALBESE INSIEME PER IL 36ESIMO COMPLEANNO DELLA SHOWGIRL

Una gita fuori porta o magari un romantico fine settimana, ciò che sembra certo è che tra i due ci sia ben più di un’amicizia. Belen mostra dettagli del suo Antonino, lo lascia ammirare. Jeans e sneakers bianche e in viaggio in macchina, vento tra i capelli e musica, non sembra ci sia bisogno di dire altro.

Non ci resta che attendere la prima foto di coppia mentre il piccolo Santiago è con Stefano De Martino nella nuova casa del ballerino e conduttore. Non mancano le critiche per Belen, c’è chi le fa notare che è passato troppo poco tempo dalle sue lacrime per il secondo addio di Stefano ma lei non risponde a niente e a nessuno, ha capito che è tempo di godersi le belle emozioni senza badare agli altri,

C’è però da dire che Antonino somiglia molto ad Andrea Iannone, ma non è poi così strano. Davvero Belen ha perso la testa per l’hairstylist? I fan si augurano questo amore possa donarle la felicità che cerca da tempo e che sembrava avere definitivamente trovato con Stefano.