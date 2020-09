Diletta Leotta parla per la prima volta di Daniele Scardina, suo grande amore (Foto)

E’ una storia d’amore ormai finita tra Diletta Leotta e Daniele Scardina e dopo un lungo silenzio la giornalista sportiva ne parla per la prima volta (foto). Sulla rivista Chi la Leotta conferma che il loro è stato un grande amore e spiega che nonostante fosse già finita nel suo libro ha descritto il pugile come “il mio amore”, proprio perché mentre lo scriveva stavano ancora insieme e poi non le è sembrato giusto cambiare, toglierlo, solo perché la storia era finita. Quindi, sembra non ci sia davvero spazio per un ritorno, Scardina ci ha provato ma Diletta sembra sicura della scelta fatta. Allo stesso modo Diletta Leotta è sicura che non si innamorerà mai di un uomo già impegnato, mentre il gossip le aveva già attribuitioqualche flirt.

DILETTA LEOTTA E DANIELE SCARDINA: “C’E’ STATO UN AMORE PROFONDO”

Parla al passato ma non rinnega nulla e alla rivista Chi confida: “Non rinnego niente, fra noi c’è stato un amore profondo. Perché ho descritto nel mio libro Toretto come “il mio amore” nonostante fra noi sia finita? In fondo, quando ho iniziato a scrivere il libro stavamo ancora insieme e in quel momento erano i miei sentimenti, quindi non sarebbe stato giusto toglierlo”. Il resto potremo leggerlo sul settimanale di Alfonso Signorini che sarà in edicola da domani.

Al momento lei è single, non ha accanto Scardina ma non vuole nessun altro, meno che mai Ibrahimovic e Marco Valta.

“Sono sempre stata fidanzata. Dovevo trovare il coraggio di ritagliarmi uno spazio per conoscermi nel profondo e fare scelte importanti, per riuscire a stare da sola sul divano a vedere un film senza dover rendere conto a nessuno”. Presto sapremo altro o è la prima unica volta che parla del suo ex fidanzato?