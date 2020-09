Diletta Leotta, nuovo amore? Pizzicata con Marco al lago (FOTO)

La bella Diletta Leotta ha ufficialmente messo un punto sulla relazione con Daniele Scardina e sembra già aver trovato uno speciale feeling con un altro uomo. A dare il gossip è stato il settimanale Chi che ha fotografato la conduttrice sportiva e radiofonica mentre si godeva una giornata tranquilla a bordo di una fantastica barca al lago di Como. La Leotta, ovviamente, non era sola. Con lei tanti amici ma pure un uomo di nome Marco, Marco Valta. Si tratta di un giovane imprenditore che potrebbe aver colpito Diletta con bellezza e carattere. Ancora presto per parlare di un nuovo amore? Non è detto…

Diletta Leotta dimentica Scardinia con Marco? Ecco chi è il giovane imprenditore

Dalla paparazzata i due non sono stati beccati in atteggiamenti troppo intimi, come una vera coppia. Nonostante ciò ci sarebbe una bella sintonia tra Diletta Leotta e Marco Valta che già fa pensare ad un nuovo flirt per una delle conduttrici più amate in Italia. Ma chi è l’uomo che ha trascorso del tempo al lago insieme alla Leotta. Marco Valta è un imprenditore, un venture capitalist. Senz’altro è un bell’uomo, lo vediamo dalle foto giù allegate. Possiamo anche aggiungere che Marco ha avuto pure un flirt che l’attrice Anna Safroncik. E lei era stata fotografata pure con Matteo Mammì che è un ex fidanzato di Diletta Leotta (come è piccolo il mondo!). Ecco qui alcune foto della giornata da lago di Diletta, Marco e alcuni amici:

Diletta Leotta in barca con un nuovo uomo: è l’inizio di una storia d’amore con Marco Valta?

Come andrà a finire tra Diletta Leotta e Marco Valta? Vedremo se questo particolare feeling si trasformerà in una nuova storia d’amore oppure si tratta soltanto di una bella amicizia. Nel frattempo la meravigliosa conduttrice si mostra sorridente e in forma smagliante sui social network. Sicuramente ha passato una bella giornata in compagnia di Marco e dei suoi amici, tra cui anche Matteo Conversi e Rossella Fiamingo. E oltre a rilassarsi un po’, la Leotta non ha rinunciato nemmeno al divertimento e a un po’ di sano sport praticando il wake surf.