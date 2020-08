L’ultima cena di Diletta Leotta e Scardina finisce con l’addio per sempre (Foto)

Forse adesso l’ha capito anche Daniele Scardina che Diletta Leotta non ha più alcuna intenzione di tornare con lui. Le foto pubblicate dalla rivista Chi sono la cronaca di una serata in Sardegna ma i due ex non avevano appuntamento. Si sono incontrati forse per caso nello stesso ristorante, Diletta Leotta sta cenando Scardina si avvicina, lei non sembra entusiasta di rivederlo, ha lo sguardo serio mentre il pugile sembra in difficoltà. La chiacchierata prosegue all’esterno del locale, cercano un posto che sia lontano dagli altri ma i paparazzi colpiscono e tutto finisce tra le pagine del gossip.

NESSUN LIETO FINE TRA DILETTA LEOTTA E DANIELE SCARDINA

Dopo un anno d’amore e la quarantena che sembrava fosse la prova perfetta e superata per la convivenza e anche il matrimonio, è finita per sempre. E’ stata la conduttrice sportiva a lasciarlo ma Scardina non voleva arrendersi. L’incontro nel locale a Porto Cervo poteva essere il modo giusto per ricominciare, almeno per chiarire. Forse hanno chiarito ma non come avrebbe voluto lui che di recente ha dichiarato l’amerà per sempre.

Sembra non ci sia stato alcun tradimento, Diletta Leotta ha preso la sua decisione ma non vuole parlarne con nessuno, è vita privata e vuole resti tale.

“È quasi l’una di notte quando Diletta Leotta sta per finire di cenare al ristorante Sottovento di Porto Cervo, quello dove pochi giorni prima si era vista con Zlatan Ibrahimovic e un gruppo di amici. Questa volta Ibra non c’è, ma al tavolo della Leotta, il 18 agosto, appare Daniele Scardina, il suo ex, che entra in pressing sulla Leotta” scrive il settimanale Chi aggiungendo che la Leotta ha l’aria scocciata, non vuole fare scenate davanti a tutti e alla fine cede alla richiesta dell’ex fidanzato di parlare. Dopo un’ora di chiacchiere il finale triste per Scardina.