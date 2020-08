Diletta Leotta festeggia il compleanno in abito oro e senza Scardina (Foto)

Più sexy che mai Diletta Leotta ha festeggiato il suo compleanno puntando su un abito oro e sulla presenza al party di poche persone (foto). Festa di compleanno in Sardegna per la Leotta, con lei gli amici più cari, quelli che l’hanno potuta raggiungere, ma non c’era Daniele Scardina nonostante anche lui si trovi sulla stessa isola. Diletta Leotta e Daniele Scardina continuano ad essere distanti, l’amore tra loro sembra ormai lontano, nonostante il pugile abbia dichiarato che sarebbe disposto a tutto pur di riconquistarla. E’ la bella giornalista sportiva a non volere più il suo amore, a non volerlo nemmeno al suo party di compleanno. Bellissima e come sempre molto sexy in un abito oro con scollatura al massimo e spacco davvero inguinale.

LA FESTA DI COMPLEANNO DI DILETTA LEOTTA

E’ ovviamente su Instagram che Diletta ha mostrato gli attimi più belli del suo party. Atmosfera glamour anche con pochi intimi, musica dal vivo e posto da favola con vista sul mare. Tutti insieme hanno brindato ai 29 anni della giornalista che ormai è sempre più presente tra una pagina e l’altra del gossip, impossibile non notarla ma allo stesso tempo è impossibile non chiedersi il perché sia finita con Scardina. L’anno scorso lo stesso compleanno era stata l’occasione giusta per dire a tutti del loro amore, un anno dopo è già tutto finito senza nemmeno un perché e con grande delusione del pugile

Tantissimi gli auguri per la festeggiata, anche Melissa Satta, Nek, Alessandro Borghese, Eleonora Pedron, Alessandro Cattelan, Giulia Salemi e Baby K le hanno fatto li auguri aggiungendosi ai tantissimi follower. Chissà quale sarà stato il desiderio espresso dalla bella Diletta, magari una favola d’amore, forse senza più Daniele tra i suoi pensieri.

