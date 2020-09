Elettra Lamborghini in viaggio di nozze con la famiglia mostra la fede e la felicità (Foto)

Elettra Lamborghini e Afrojack sono in viaggio di nozze ma si fa fatica a capire la destinazione della luna di miele, forse sono in Belgio (foto). La cantante aveva confidato di non avere preparato nessun viaggio dopo il matrimonio, magari hanno deciso tutto al momento e intanto hanno accompagnato la famiglia di Nick a casa. Un viaggio di ritorno in jet privato, destinazione ovviamente Olanda. Tutti felici a bordo tra pranzo e foto. Gli sposi in primo piano e tutta la famiglia di Nick Van de Wall. Dopo il matrimonio da sogno è il momento di godersi i primi giorni da marito e moglie per Elettra e Afrojack. Gli sposi hanno quindi accompagnato la famiglia del dj all’aeroporto olandese e poi sono saliti su un elicottero.

LA LUNA DI MIELE DI ELETTRA E NICK IN BELGIO?

Pochi minuti fa la Lamborghini ha postato una foto dal Belgio facendo notare che fa freddissimo, ci sono 15 gradi in pieno giorno. Dopo i preparativi per il matrimonio che hanno stressato non poco la cantante adesso è il momento della luna di miele. Tuta e forma perfetta per lei che appare sempre con gli occhi sognanti proprio come suo marito.

In questi giorni Elettra si dedicherà di certo meno ai suoi follower che ovviamente comprendono ma attendono il resoconto di tutto. Intanto entrambi hanno mostrato le fedi e ringraziato tutti per avere reso davvero speciale il loro matrimonio. E’ stata una giornata perfetta per Elettra e Afrojack che continuano a tenersi mano nella mano dal momento delle promesse.

Unico neo l’assenza alle nozze di Ginevra Lamborghini che si è detta dispiaciuta per non essere stata invitata. Elettra sembra invece non volere parlare di sua sorella, adesso è solo il momento di vivere con gioia assoluta il dopo matrimonio dell’anno.

