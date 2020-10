Nozze d’argento per Maria Grazia Cucinotta che indossa l’abito bianco (Foto)

Maria Grazia Cucinotta e suo marito Giulio Violati hanno festeggiato le nozze d’argento, 25 anni di matrimonio. Poche le foto sui social e la Cucinotta ha voluto precisare che ha festeggiato l’anniversario in famiglia, senza amici, rispettando le regole di questo periodo. Prima la dichiarazione d’amore della splendida sicialiana con un semplice “ti amissimo” e poi qualche scatto. Il più bello è quello che mostra la Cucinotta con l’abito bianco, non è da sposa ma lo ricorda molto, perfetto per confermare le promesse che lei e Giulio si sono scambiati 25 anni fa. Si sono riscelti di nuovo ma Maria Grazia non dimentica di aggiungere che non è sempre semplice, che non tutti i giorni sono una favola.

MARIA GRAZIA CUCINOTTA I 25 ANNI DI MATRIMONIO PER SCEGLIERE DI NUOVO L’AMORE

“I nostri 25 anni di matrimonio. Ci siamo riscelti per continuare la nostra vita insieme; l’amore vero dura per sempre, non è semplice, ma l’importante è non mollare mai davanti alle difficoltà, insieme si supera tutto. Non abbiamo potuto festeggiare con gli amici, rispettando il periodo, ma vogliamo ringraziare tutti per gli auguri e l’affetto vero” ha scritto la Cucinotta sui social mostrando con tutto l’orgoglio le fedi alle mani.

Una ricorrenza speciale che hanno condiviso con le persone più care, purtroppo non con tutte ma accanto a loro c’è la più importante, la figlia Giulia. Una torta dolcissima a forma di cuore con due sposini e ancora un tenero “ti amo”. Un secondo matrimonio per Maria Grazia e Giulio, la sposa non ha rinunciato alla tradizione scegliendo un abito bianco di cui mostra però solo pochi dettagli.

Tantissimi gli auguri per la coppia non solo da parte dei follower ma anche degli amici vip che ripetono quanto forte sia il loro esempio di coppia innamorata e vera.