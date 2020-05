Maria Grazia Cucinotta dalla spesa sospesa ai piatti che prepara per tante persone (Foto)

Maria Grazia Cucinotta a Vieni da me, in collegamento da casa sua è pronta a rispondere alle domande di Caterina Balivo ma scopriamo subito che l’attrice siciliana è molto generosa (foto). Bravissima in cucina prepara piatti per la sua famiglia, per i vicini, per chi ne ha bisogno. Suggerisce a chi può farlo di aiutare gli altri con la spesa sospesa. Basta andare in qualsiasi negozio e chiedere di attuare la spesa sospesa, lasciare quindi qualcosa per chi in questo periodo è in difficoltà, perché non bisogna vergognarsi di chiedere aiuto, siamo in emergenza. Maria Grazia Cucinotta non si è fermata nemmeno in quarantena, ha proseguito con il suo lavoro e con altra solidarietà, con il film “Il cinema non si ferma” e tutto andrà in beneficenza per la Protezione Civile. Nel film la Cucinotta interpreta il ruolo di una maestra “rompina”; un film che dimostra tutta la creatività di chi ha partecipato alle riprese, tutto fatto da soli, in casa, in questa quarantena. Con lei tanti i giovani attori che hanno dimostrato di essere bravissimi, quindi un film da vedere.

IL TRATTO DEL CARATTERE DI CUI VA PIU’ FIERA MARIA GRAZIA CUCINOTTA

“Un pregio ma anche un difetto di cui vado fiera, sono diretta, senza mezza misure” risponde l’attrice siciliana a cui Caterina ha chiesto di un tratto del carattere di cui va fiera. Un’altra domanda sul cosa volesse cambiare da adolescente. Praticamente voleva cambiare tutto, dall’aspetto fisico al modo di essere, in attesa che qualcuno la giudicasse per dire che andava bene. Da adulti poi si capisce che non va bene così ma è tutto molto tipico della giovane età, dell’adolescenza che è periodo di cambiamento.

La Cucinotta racconta a Caterina Balivo di sua figlia: “Vedo che mia figlia cerca di proteggermi, ha paura che faccia la cosa sbagliata, dai social al come mi vesto. In realtà si sono un po’ invertiti i ruoli”.

Come va dopo tante settimane di seguito insieme al marito in casa? “Dopo 25 anni di matrimonio è la prima volta che ci ritroviamo per due mesi e mezzo sempre insieme. Avevo paura perché non ci sono mai così tanto a casa, sono sempre iperatttiva, invece ci siamo ritrovati a ridere e innamorarci di nuovo, è stato un gran regalo”.