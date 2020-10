Manila Nazzaro festeggia il compleanno con il regalo tanto atteso da Lorenzo (Foto)

Manila Nazzaro ieri ha festeggiato il suo compleanno, 43 anni e finalmente Lorenzo Amoruso le ha regalato l’atteso anello con diamante (foto). Per Manila Nazzaro è un regalo importante, un anello che rivela la proposta di matrimonio, è il “per sempre” che attendeva da tempo. Nella scorsa edizione di Temptation Island Manila e Lorenzo sono stati la coppia più amata e continuano a esserlo perché entrambi hanno forse capito le esigenze dell’altro. Lorenzo ha atteso il giorno del compleanno per farle il solitario tanto atteso, nessuna sorpresa, questa volta lei ci sarebbe rimasta davvero male in assenza del prezioso gioiello. Amoruso in tv aveva detto: “Io questa donna me la sposo, lo sappiamo entrambi che sei la donna della mia vita” e sui social conferma tutto. Durante la cena di ieri sera per festeggiare l’ex Miss Italia ha ripetuto la sua intenzione di sposarla al più presto.

LA DATA DEL MATRIMONIO DI MANILA NAZZARO LORENZO AMORUSO

Non c’è nessuna data, non ancora ma i fan attendono. “Ve lo presento, sono felice…” dice Manila mostrando tra le storie di Instagram il suo anello. “Sono 23 anni che io e lei festeggiamo il compleanno insieme… la mia migliore amica, la mia gemella” spiega raccontando con chi è a cena per spegnere le candeline ma Lorenzo Amoruso interviene, quella di prima era un’altra vita perché lui non c’era. “Se Dio vuole ci sposeremo però ti amo da morire” ha aggiunto Amoruso facendo ancora una volta gli auguri alla sua compagna e a tutti, così per augurare amore a tutti.

Finalmente l’ex Miss Italia è felice, Temptation Island ha aiutato la coppia a comprendere i passi giusti da fare. La paura di perdersi li ha avvicinati ancora di più e adesso attendiamo le nozze, magari dopo questo periodo per non rinunciare a una gran festa e a tutto il romanticismo che immaginiamo.