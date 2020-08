Manila Nazzaro e Valeria Liberati a cena insieme legate da un’inaspettata amicizia

Così diverse ma in realtà così simili Manila Nazzaro e Valeria Liberati dopo Temptation Island confermano la loro amicizia e continuano a frequentarsi. Una cena insieme a Roma e la voglia di mostrare a tutti il loro legame così speciale. Valeria sottolinea che lei e la Nazzaro sono molto simili, per questo così amiche. Non ha dubbi l’ex Miss Italia che è grata al reality show di Canale 5 per averle fatte incontrare. Entrambe hanno scelto di pubblicare sui rispettivi profili social la stessa foto e chissà se con loro quella sera a Trastevere c’erano anche i fidanzati. Tutti avevano apprezzato la scelta di Valeria di non tornare con Chavy ma pochi giorni fa la notizia che sono di nuovo una coppia ha deluso molti.

MANILA NAZZARO E VALERIA LIBERA AMICHE DOPO TEMPTATION ISLAND

“La tv può regalare amicizie inaspettate e proprio per questo forti e sincere… Temptation Island mi ha regalato quella con te” ha commentato la Nazzaro mostrando lo scatto con Valeria. “Grazie a Temptation Island ho conosciuto te, così simile a me” il commento della Liberati.

Così simili ma anche così diverse, tre giorni fa la foto di Valeria e Chavy di nuovo insieme ha scatenato tante critiche. Manila al suo posto forse non sarebbe mai tornata con un uomo che le ha mancato di rispetto.

“Cara Manila sei una donna meravigliosa e hai un curriculum di tutto rispetto…capisco che sei affezionata a questa ragazza, però mettere in piedi una sceneggiata che offende le donne davvero maltrattate e che hanno fatto una brutta fine, come lo puoi associare a te? tu hai accanto un uomo vero per bene, e tu stessa non hai mai accettato di condividere la vita con chi ti ha umiliata, come puoi approvare una diciamo donna ..simile?? pensa alle varie jessica notaro” uno dei tanti commenti, ma l’amicizia è ben altro e ci auguriamo che l’amore tra Chavy e Valeria possa essere diverso e più bello di prima.

