Chi è Stefano Coletti il presunto fidanzato di Elisabetta Gregoraci

E’ Stefano Coletti il fidanzato che Elisabetta Gregoraci ha lasciato fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 5? Lei continua a dire di essere single ma ieri, quando è stata messa alle strette a causa del famoso gesto dei colpetti sul cuore, si è ben capito che non fosse molto sincera. Come si è anche capito che ci sono foto e prove che possono dimostrare questa relazione. Del resto le prime foto di Elisabetta e Stefano sono state pubblicate questa estate dalla rivista Nuovo. In quel caso però si era parlato dell’istruttore di karate di Elisabetta ma in realtà era il pilota di Montecarlo l’uomo immortalato al fianco della Gregoraci.

ELISABETTA GREGORACI: IL SUO FIDANZATO E’ STEFANO COLETTI?

Signorini ieri ci ha provato a capire qualcosa di più visto che sembrava che la lotta fosse tra due maschietti, il primo Piero Barone de Il volo, il secondo Stefano. Pupo aveva fatto decine di riferimenti che però la Gregoraci o non ha colto perchè in totale buona fede, oppure ha finto di non cogliere. Ma torniamo alle parole di Signorini:

Io adesso ti farò una domanda precisa (…) se la tua risposta non fosse sincera, io ho tutti i modi per dimostrare che tu stai mentendo. Allora, io ti chiedo, ti faccio due nomi (…) uno di questi potrebbe appartenere al tuo presente. Il primo nome è Piero, il secondo è Stefano. Quale è legato al tuo presente?

La risposta della Gregoraci:

Non conosco nessun Piero, conosco uno Stefano“

Ed effettivamente, anche dando una sbriciata a Instagram, si deve bene che la Gregoraci è una delle follower di Stefano. Le foto al mare ci sono, ci sarebbero altre prove? Non lo sappiamo, ma sta di fatto che questo Stefano, pilota di Montecarlo, sembra essere davvero la persona giusta.

Il pubblico in ogni caso si aspetta che adesso Elisabetta Gregoraci faccia maggiore chiarezza e che dica finalmente, almeno nel rispetto di Pierpaolo, quello che sta succedendo e per chi sono quei messaggi in codice. Al fatto che siano per un gruppo di amiche, nessuno ci ha creduto. Non è possibile che vengano fatti solo quando si parli d’amore, di baci e di cose legate ai sentimenti.