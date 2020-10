Gianluca Vacchi, è nata la figlia e il nome scelto è il più originale (Foto)

Gianluca Vacchi è diventato papà, è nata la figlia che lo lega per sempre alla bellissima mamma, Sharon Fonseca (foto). E’ con una dolcissima foto che Vacchi ha annunciato il lieto evento rivelando anche il nome scelto per la sua bimba. E’ la prima figlia di Vacchi e della sua splendida Sharon e come era prevedibile hanno puntato su un nome che è unico. La figlia dell’imprenditore e deejay bolognese si chiama Blu Jerusalema. Ovviamente il suo papà ha aggiunto anche il cognome alla piccola nel suo annuncio così speciale. Dopo l’annuncio della gravidanza, ovviamente sempre sui social, prosegue la linea romantica e tenera scelta dalla coppia. Era maggio e l’emozione di entrambi era evidente, lui era già in lacrime, ma adesso per la coppia inizia una nuova vita in te.

LA PIU’ DOLCE DELLE FOTO PER ANNUNCIARE LA NASCITA DI BLU JERUSALEMA

Uno scatto della famiglia poco dopo il parto, occhi negli occhi per Gianluca e Sharon mentre della piccola si vede solo la sua manina su quella del papà. La bimba è nata questa mattina in una clinica di Lugano.

“Lei è con noi … Sharon ed io siamo felici di annunciare che questa mattina è nata nostra figlia, Blu Jerusalema Vacchi. Grazie a Dio è sana e la stiamo già amando più delle nostre vite” un messaggio semplice del papà che aveva scelto un modo molto originale anche per rivelare il sesso del bebè: un elicottero in volo aveva creato in cielo una nuova rosa sulle colline bolognesi.

Vacchi in clinica non ha lasciato nemmeno per un attimo la sua giovane compagna. La coppia ieri si è anche esibita nell’ultimo balletto col pancione, e con loro anche una infermiera.

L’annuncio del lieto evento è di pochi minuti fa ma c’è già una vera pioggia di auguri per mamma, papà e la piccola Blu Jerusalema.