Gianluca Vacchi in lacrime annuncia che sarà papà: Sharon è incinta (Video)

Gianluca Vacchi ha annunciato sui social la dolce attesa della sua compagna, Sharon Fonseca è incinta e lui presto sarà papà per la prima volta (video). La coppia ha deciso di svelare il dolce segreto nel giorno della festa della mamma. E’ con gli auguri a sua madre che Vacchi inizia il suo video più bello per poi dichiarare tutto il suo amore alla donna che lo sta per rendere padre, è lei la mamma perfetta per suo figlio, quella a cui ha sempre pensato. La immagina come lei la madre del suo bambino e adesso che tutto sta diventando realtà l’emozione arriva forte e l’imprenditore non la trattiene, la mostra a tutti. E’ una gioia immensa, sono momenti unici. La coppia è a Miami, è lì che Gianluca Vacchi trascorre gran parte dell’anno e ovviamente anche questa quarantena. Lui ha 52 anni, lei 24 ma il loro amore va ben oltre la differenza d’età.

GIANLUCA VACCHI E SHARON FONSECA IN ATTESA DEL PRIMO FIGLIO

“Oggi è la Festa della Mamma e ovviamente il mio primo pensiero va a mia madre. Ma poi devo anche dire che quando nella mia vita ho pensato ad una potenziale madre per mio figlio, quella donna aveva le caratteristiche di Sharon” non c’è altro da aggiungere, gli occhi di Vacchi sono già pieni di lacrime mentre guarda la sua compagna che fa gli auguri alla mamma e alla suocera.

“E sono molto felice di annunciarvi e condividere con voi questo, io e Sharon aspettiamo un bambino. Lei è la madre che ho sempre sognato per mio figlio” un abbraccio e le lacrime del futuro papà si sciolgono sul suo viso mentre le sussurra “Grazie amore per avermi dato il regalo più bello”. Immaginiamo già i balletti in tre ma adesso è il momento di godersi la gravidanza e di fare progetti per il futuro.

