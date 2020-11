Briatore ha davvero chiesto alla Gregoraci di risposarlo? Flavio non ci sta

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci hanno trascorso i mesi complicati del lockdown insieme, è questa è cosa nota a tutti. Quello che nessuno sapeva è che Elisabetta Gregoraci e Flavio si sarebbero così tanto riavvicinati da spingere Briatore e farle una nuova proposta di matrimonio. Lo ha raccontato Eli Greg nella casa del Grande Fratello VIP 5. Rivedendo anche in diretta quelle immagini, si è resa conto che forse era una cosa che non avrebbe dovuto rivelare ma in fondo va anche bene così visto che si tratta di una bella cosa. La Gregoraci ha raccontato ai suoi amici in casa che Flavio è per lei una persona speciale, che rappresenta insieme a Nathan la sua famiglia. E su domanda di Signorini ha risposto che in ogni caso, un altro matrimonio probabilmente non avrebbe senso, visto che ci sono state tante cose che non sono andate bene, sulle quali difficilmente si potrebbe passare sopra.

Flavio sembra aver ascoltato le parole di Elisabetta Gregoraci nella casa del Grande Fratello VIP e ha voluto commentare. Si parla della sua risposta sulle pagine della rivista Chi in edicola questa settimana e probabilmente, il commento di Briatore, non piacerà molto alla gieffina vip!

FLAVIO BRIATORE HA DAVVERO CHIESTO A ELISABETTA GREGORACI DI RISPOSARLO?

La Gregoraci quindi ha spiegato che ci ha pensato, colpita dalla proposta fatta da Briatore ma che non può immaginare un nuovo matrimonio. E così Flavio ha deciso di dire la sua rispondendo con poche parole a un giornalista della rivista Chi: “Quella della Gregoraci…è una fake news” ha detto Briatore che nega quindi di aver fatto una proposta di matrimonio alla sua ex moglie nei mesi passati.

Immaginiamo che si parlerà di tutto questo anche nella puntata di venerdì del Grande Fratello VIP 5: cosa avrà da dire Elisabetta di fronte a questa presa di posizione del suo ex marito? Vedremo…