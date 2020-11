Elisabetta Gregoraci la rivelazione inaspettata: Flavio Briatore le ha chiesto di sposarlo dopo il lockdown

Pomeriggio di confessioni nella casa del Grande Fratello VIP 5. Protagonista di un momento molto molto gossipparo è stata Elisabetta Gregoraci che è tornata a parlare di quello che è il suo rapporto con Flavio Briatore. La conduttrice non parla spesso del suo ex marito e anche di quelli che sono gli accordi segreti che ci sarebbero tra loro. E’ ormai di dominio pubblico il fatto che tra la Gregoraci e Briatore ci fosse un patto per il quale per almeno tre anni dopo la separazione, lei non avrebbe dovuto mostrarsi con altri uomini. Oggi però la Gregoraci ha aggiunto anche qualche dettaglio in più su questa storia, parlando in giardino con Giulia Salemi ( che conosce Briatore e che era molto curiosa di conoscere qualche dettaglio in più su questa storia) e altri inquilini che hanno ascoltato con stupore le confessioni della Gregoraci.

Pare infatti che Flavio Briatore, prima che la Gregoraci entrasse nella casa del GF VIP 5 le avesse chiesto nuovamente di diventare sua moglie.

LA RIVELAZIONE DI ELISABETTA GREGORACI AL GF VIP 5

Non è la prima volta che la Gregoraci parla di quanto Flavio sia legato a lei e di come pensi spesso persino che lei sia una cosa di sua proprietà ma oggi, a due mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello VIP 5, Eli Greg ha fatto delle nuove rivelazioni.

Per la quarantena sono stata con Flavio e Nathan, sì eravamo insieme. Da noi era un po’ diverso, c’era il coprifuoco, ma per strada anche nel pomeriggio non c’era nessuno. C’è stata tanta prevenzione. Lui mi ha richiesto di sposarlo dopo il lockdown.

Sarebbe questo il grande segreto che la Gregoraci avrebbe rivelato qualche tempo fa a Pierpaolo Pretelli, chiedendogli di non dire nulla. Oggi però ne parla direttamente lei. E immaginiamo che questa confidenza a conduttore e autori del GF VIP, non passerà inosservata.