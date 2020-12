Francesco Oppini e Cristina dopo il GF VIP 5 arriva il matrimonio? Niente da fare

Non ha avuto ripensamenti Francesco Oppini dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello VIP 5. Rientrato a casa si gode la sua famiglia e si gode soprattutto la sia fidanzata, Cristina Tomasini con la quale si è fidanzato ufficialmente. I due hanno rilasciato questa settimana una lunga intervista per la rivista Chi e raccontano che cosa si aspettano per il futuro dopo questa esperienza televisiva importante per entrambi, anche se in modi diversi.

Nella casa del Grande Fratello VIP 5 da parte di Francesco non sono mancate le dichiarazioni d’amore per la sua Cristina e adesso anche lei è pronta a prendersi tutte le coccole che non ha avuto per due mesi dal vivo! Ma non si parla di matrimonio: si alla convivenza ma no alle nozze, ne sono convinti entrambi.

FRANCESCO OPPINI E CRISTINA FIDANZATI UFFICIAMENTE MA NIENTE MATRIMONIO

Francesco ribadisce che in casa ha capito di avere tanta voglia di formare una famiglia con Cristina ma non pensa ancora al matrimonio. E dalle pagine della rivista Chi spiega:

A dire la verità non ci pensiamo, il nostro progetto di vita insieme prevede la convivenza e un figlio. Ma, quando ero nella Casa, ho pensato che avrei voluto fare un gesto importante verso Cristina: ho capito che il nostro rapporto, nonostante la distanza per il Covid e il GfVip, si é rafforzato e sapevo che le avrebbe fatto piacere ricevere l’anello anche se non me lo ha mai chiesto. E’ un gesto d’amore e di stima: spero che sia la persona giusta e spero di esserlo io per lei

Cristina racconta invece che cosa ha provato quando ha sentito Francesco dire che vorrebbe mettere su famiglia:

Speravo nel fidanzamento ufficiale perché credo molto nel nostro legame e, quando Francesco ha detto di volere un figlio da me, sono rimasta sotto choc, non me lo aspettavo. E’ stata una gioia immensa

E a proposito di come vede Francesco nel ruolo di padre spiega: