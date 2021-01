Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, dai social la notizia dell’aborto: “abbiamo perso il nostro bambino”

Dai social una notizia molto forte che Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno deciso di condividere con i fan che li seguono ormai da tempo. La coppia protagonista di Temptation Island ha manifestato in diverse occasioni la voglia di allargare la famiglia con un piccolo Amoruso da crescere e coccolare. E ci stanno provando. Ma purtroppo, come ha rivelato la bella ex Miss Italia, un mesetto fa circa, è arrivata la bruttissima notizia. Dopo la gioia per la scoperta di essere incinta, Manila ha avuto un aborto. Dai social spiega perchè ha deciso di parlare del suo aborto, vuole che per le donne questo non sia più un tabù e che si possa condividere il dolore ma anche il senso di consapevolezza. Si va avanti con una ferita che brucia ancora, ma si guarda al futuro.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso il grande dolore per la perdita del loro bambino

Il 2020 per Manila e Lorenzo si è chiuso con una notizia che mai avrebbero voluto avere. La bella miss commenta così sui social:

E così salutiamo questo 2020, un anno segnato dall’incertezza, dalla lontananza e dal dolore per tantissimi. Per me e Lorenzo è stato allo stesso tempo l’anno della consapevolezza del nostro amore, semplice, forte,limpido, ma che ha lasciato anche a noi un dolore profondo, quando, qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bimbo.

E ancora:

Parlarne può essere una piccola carezza a tutte quelle coppie che hanno attraversato lo stesso dolore, profondo, di cui non bisogna vergognarsi.

Così restare l’uno accanto all’altro, cari amici, è la cura per ogni dolore❤️

Ora,caro 2021, tocca a te e non ci deludere!!!

Buon anno!!!

Anche oggi nelle sue storie Manila ha spiegato perchè ha scelto di parlare di questa cosa molto personale. Ha spiegato che la perdita di un bambino accade molto più spesso di quanto si pensi e il dolore condiviso potrebbe aiutare tutte le coppie che vivono questo momento difficile. E infatti sono tantissimi i messaggi che Manila ha ricevuto di coppie, di donne che come lei hanno affrontato il dramma di un aborto.

Dalle sue stories, Manila ha poi spiegato: