Manila Nazzaro dopo la malattia e i dispiaceri ci sono casa nuova e anello (Foto)

Manila Nazzaro a Verissimo mostra con gioia immensa l’anello al dito, è l’anello di fidanzamento che Lorenzo Amoruso le ha regalato per il recente compleanno (foto). Ha tanto da raccontare l’ex Miss Italia, un passato che è ancora doloroso ma ciò che la commuove di più sono i ricordi della malattia. “E’ stata una storia che mi ha fatto molto male ma non direi mai che non lo farei più e poi sono nati due bambini che sono il mio tutto. Il momento più brutto è stato realizzare che c’erano tante bugie alla base – Manila Nazzaro parla del suo matrimonio – La cosa che ho sempre detestato fin da piccola è la non chiarezza. Il nuvoloso, lo scuro, mi fa stare male e non capivo e mi ha fatto stare male per molto tempo. Fino a quando ho preso il telefono e avvisato Francesco che era finita. Era il mio compleanno, lo aspettavo a Roma e lui un’altra volta non venne”. Ha scoperto che mentre erano in fase di separazione ha avuto un figlio da un’altra donna ed è stato un dolore immenso. Ha quindi dovuto cambiare il suo concetto di famiglia e ha poi tentato di fare anche un passo verso l’altra donna ma non ha ottenuto nulla. Avrebbe voluto che i suoi figli conoscessero il fratello.

MANILA NAZZARO LA SOFFERENZA PER IL MORBO DI BASEDOW

Non ha un rapporto bellissimo con l’ex marito, confessa che da parte sua c’è tanta buona volontà ma non hanno un rapporto come vorrebbe lei. “Mi sono data anche tante colpe ma non accetto si dica che per seguire il mondo dello spettacolo ho trascurato la mia famiglia”.

La scoperta della malattia alla tiroide, l’operazione, la perdita di una corda vocale e tante conseguenze ma è stata testarda ed è riuscita ad acquisire un’atra voce e ha potuto proseguire il suo lavoro grazie a una logopedia molto dolorosa. E’ stato tutto difficile. Era ingrassata di 20 chili, ha sofferto anche per i commenti delle persone che le dicevano di non mostrarsi. Non è tutto perché proprio quando ha saputo del figlio che stava avendo il suo ex ha scoperto un principio di carcinoma all’utero. La prevenzione le ha salvato la vita e i figli, i genitori, l’hanno aiutata come nessun altro. Arriva in studio Lorenzo, lei mostra fiera l’anello, lui annuncia che hanno comprato una casa nuova, Manila oggi è felice e lo deve all’amore.