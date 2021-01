Il matrimonio di Diego Abatantuono dopo 33 anni d’amore ed è bellissima la sua famiglia allargata

E’ alla rivista Oggi che Diego Abatantuono ha svelato del suo matrimonio con la storica compagna, Giulia Begnotti. Le loro nozze non erano un segreto da custodire ma l’attore non ne aveva mai parlato ed è solo dopo una domanda del giornalista che ha rivelato che l’unione c’è stata. Immaginiamo l’ironia di Diego Abatantuono con le sue risposte quando ha chiesto scusa al gossip per non avere avvisato nessuno. Non sono noti ovviamente né date né dettagli del matrimonio, che di certo è stato celebrato un gran segreto, chissà quando. La coppia sta insieme da ben 33 anni, Diego e Giulia hanno due figli, Matteo e Marco, ma Abatantuono è anche papà di Marta, nata dal matrimonio con la prima moglie, Rita Rabassini. C’è anche una bellissima famiglia allargata perché la sua ex moglie ha sposato Gabriele Salvatores.

IL LEGAME TRA DIEGO ABATANTUONO E GABRIELE SALVATORES

Tutti conoscono il legame tra il regista e l’attore, li abbiamo visti insieme più volte sul set, ma c’è di più ed è grazie alla loro famiglia allargata. Entrambi sono molto riservati, entrambi parlano dei progetti di lavoro, dei loro film, ma niente altro, da sempre. La loro vita privata è sempre al sicuro, protetta. Infatti, in pochi sanno che Gabriele Salvatores, che è uno dei suoi amici più cari, ha sposato la madre di sua figlia.