Lo sfogo di Giulia Salemi dopo l’ennesima frecciata dei Pretelli: “Sono in difficoltà”

Praticamente da oltre due settimane, Giulia Salemi si sente dire, nel corso di ogni puntata del Grande Fratello VIP 5, che la famiglia di Pierpaolo Pretelli non vede di buon occhio questa relazione. Ieri ha anche potuto leggere con i suoi occhi l’intervista rilasciata dal fratello di Pretelli, nella quale il ragazzo diceva che la sua famiglia avrebbe preferito Elisabetta Gregoraci “perchè a lei si erano affezionati di più”. Mentre noi cerchiamo di capire come, si fossero affezionati, semplicemente vedendola dietro a uno schermo, la povera Salemi ogni volta, consola Pier e lo invita a non prendersela con la sua famiglia. Ieri per l’ennesima volta, nel corso della diretta del Grande Fratello VIP 5, ha spiegato a Pierpaolo che fuori ci sono interviste, talk e che spesso non si sa gestire la cosa. Ma non ha mai speso una parola contro i familiari dell’ex velino, anzi. Li ha sempre giustificati, portando come esempio sua madre.

Dopo la puntata di ieri però, Giulia si è sfogata, perchè è anche lecito crollare dopo tanti attacchi.

Lo sfogo di Giulia Salemi dopo la diretta del Grande Fratello VIP 5

La ragazza, dopo la puntata, si è sfogata con le sue amiche, cercando di spiegare quello che prova:

Io sono in difficoltà ma per lui [Pierpaolo, ndr], sono in difficoltà nei suoi confronti, perché non so cosa dirgli. A me dispiace per lui. Non voglio che lui si metta contro la famiglia, perché la famiglia è al primo posto sempre.

Giulia ha ribadito tra l’altro, per l’ennesima volta che non è stata lei a dire a Pierpaolo che Elisabetta lo ha preso in giro dall’inizio, avendo un uomo fuori che la stava aspettando:

A parti inverse io sarei in difficoltà, se mio papà nella lettera avesse scritto cose brutte su Pierpaolo io avrei sofferto. Hanno detto che io avrei detto a Pierpaolo che fuori Elisabetta aveva un altro, ma quando mai è successo? Sarebbe da squalifica, non l’ho mai detto.

Insomma per Giulia questa situazione non è affatto semplice, come non lo è neppure per Pierpaolo che si è sentito tradito dai suoi familiari.